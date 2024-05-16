Arzu Sabancı'ya Kolonya Götürün: Kerim Sabancı'yla Şeyma Subaşı'nın Tanıştığı Gece Hakkında Yeni Detaylar!

Geçtiğimiz günlerde, Hande Erçel'den sonra Şeyma Subaşı'nın da Sabancı ailesine yakınlaştığı iddiaları ortaya atılmıştı! Yağmur Çevik, Şeyma Subaşı ve Kerim Sabancı'nın tanıştığı geceye dair, Arzu Sabancı'nın hiç hoşuna gitmeyecek yeni detaylar aktardı...