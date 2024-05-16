Arzu Sabancı'ya Kolonya Götürün: Kerim Sabancı'yla Şeyma Subaşı'nın Tanıştığı Gece Hakkında Yeni Detaylar!
Arzu Sabancı'ya Kolonya Götürün: Kerim Sabancı'yla Şeyma Subaşı'nın Tanıştığı Gece Hakkında Yeni Detaylar!
Geçtiğimiz günlerde, Hande Erçel'den sonra Şeyma Subaşı'nın da Sabancı ailesine yakınlaştığı iddiaları ortaya atılmıştı! Yağmur Çevik, Şeyma Subaşı ve Kerim Sabancı'nın tanıştığı geceye dair, Arzu Sabancı'nın hiç hoşuna gitmeyecek yeni detaylar aktardı...
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Gündemimizde yaklaşık iki yıldır Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yaşadığı aşk var biliyorsunuz! Gündemden bir an olsun düşmeyen çiftle ilgili hemen hemen her gün yeni detaylar patlıyor ve eleştiri konusu oluyor.
Bu aşkla ilgili dillere düşen detaylardan biri de en büyük oğlu Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'yla ilişki yaşadığı dönemde baskınlığını gözler önüne seren ve birtakım prensipleri yerine getirten Arzu Sabancı'nın Hande Erçel'e sıcak bakmadığı iddiası!
Bu konu hangi aşamada bilmiyoruz ama Hande Erçel'in de aynı müstakbel eltisi Nazlı Sabancı gibi sosyete davetlerinde boy göstermesi, aileyle buluşması, sanata eğilmesi ve okula dönmesinde Arzu Sabancı'nın bir etkisi olduğuna inanılıyor biliyorsunuz.
Hal böyle olunca üç oğlundan ikisinin ilişkisinde baskın bir rolü olan Arzu Sabancı'nın en küçük oğlu Kerim Sabancı da sık sık merak ediliyor.
Bugüne kadar kendisiyle ilgili duyduğumuz hayrete düşüren bir aşk dedikodusu da yok. Daha doğrusu, birkaç gün öncesine kadar yoktu!
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Belki denk gelmişsinizdir, birkaç gün önce aniden takipleşen Şeyma Subaşı ve Kerim Sabancı'nın tanıştığı ve tanıştıkları gece de birbirlerinden çok etkilendiği iddiaları düşmüştü gündeme. Hande Erçel'e veto uyguladığı söylenen Arzu Sabancı'nın Şeyma Subaşı hakkındaki adımının ne olacağı da merak ediliyordu.
Magazin yorumlarıyla özellikle de Sabancı ailesi hakkındaki nokta atışı açıklamalarıyla meşhur Yağmur Çevik, geçtiğimiz saatlerde konuya ilişkin, Arzu Sabancı'nın hiç ama hiç hoşuna gitmeyecek yeni detaylar aktardı.
"Geçen günlerde Şeyma ile Kerim bir düğündeydi. Çok samimilermiş. Orada Kerim'in bakışları ve Şeyma'nın sürekli bir öpüşmesi varmış. Dudaktan dudağa değil ama yanaktan yanağa" diyen Çevik, ortalığın karışacağının da sinyallerini verdi... Malum durum buysa, aşk bacayı ya sarmış ya da sarmaya yüz tutmuş demektir. Siz ne diyorsunuz? Arzu Sabancı, Şeyma Subaşı ve Kerim Sabancı aşkına onay çıkar mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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