Sağlıklı Zannettiğimiz Şeyler de Zehir: Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Meyve ve Sebzelerdeki Pestisiti Ölçtü

Son zamanlarda, tükettiğimiz gıdaların içerisinde aşırı oranda pestisit bulunduğu tespit edildi. Bu durum, sağlığımızı ciddi anlamda tehdit eden bir sorun haline geldi. Gıdaların yetiştirilmesi ve korunması sürecinde kullanılan bu kimyasallar, tüketim esnasında vücudumuza girerek olumsuz etkiler yaratıyor. Bu nedenle, pestisit kullanımının kontrol altına alınması ve gıda güvenliği konusunda daha etkin önlemler alınması gerekiyor. Bu konuda farkındalığın artırılması ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi de büyük önem taşıyor.