Sağlıklı Zannettiğimiz Şeyler de Zehir: Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Meyve ve Sebzelerdeki Pestisiti Ölçtü

Kaynak: https://www.instagram.com/akademiklink/
Son zamanlarda, tükettiğimiz gıdaların içerisinde aşırı oranda pestisit bulunduğu tespit edildi. Bu durum, sağlığımızı ciddi anlamda tehdit eden bir sorun haline geldi. Gıdaların yetiştirilmesi ve korunması sürecinde kullanılan bu kimyasallar, tüketim esnasında vücudumuza girerek olumsuz etkiler yaratıyor. Bu nedenle, pestisit kullanımının kontrol altına alınması ve gıda güvenliği konusunda daha etkin önlemler alınması gerekiyor. Bu konuda farkındalığın artırılması ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi de büyük önem taşıyor.
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Sosyal medyada 'akademiklink' ismiyle bilinen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, pazardan aldığımız sebze ve meyvelerdeki pestisit oranlarını ölçtü.
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Bunun için özel bir makine kullanan Özkara, acı gerçekle bir kere daha yüzleşmemizi sağladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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