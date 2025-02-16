Süper Dadı İsimli Programda Kardeşine Yaptıklarıyla Hafızalarımıza Kazınan "Allahsız Buğra" Şimdi Ne Yapıyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGD9bx...
Bir dönem televizyonda oldukça ilginç programlar vardı. Onlardan biri de Süper Dadı isimli programdı. Bir uzman çocuklu evlere giderek çocukların uyku, yemek gibi rutinlerini düzenliyor, problemlerini çözüyordu. O programla hafızalarımıza kazınan isim ise Buğra isimli bir çocuktu. Öfke kontrol problemi sebebiyle aile Süper Dadı'dan yardım istemiş, programda yaşananlar ise her birimizi şaşkına çevirmişti. Peki Buğra şimdi ne yapıyor?
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'genctg' isimli sosyal medya hesabında Buğra'nın şimdi ne yaptığı ile ilgili bir video hazırlandı.
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Buğra'nın şimdi ailesinin elektrik, elektronik dükkanında çalıştığı ve o dönemle ilgili olarak da "Öfkemi kontrol edemediğimi söylediler. Benim problemim anlaşılmamaktı." dediği öğrenildi.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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