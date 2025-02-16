Süper Dadı İsimli Programda Kardeşine Yaptıklarıyla Hafızalarımıza Kazınan "Allahsız Buğra" Şimdi Ne Yapıyor?

Bir dönem televizyonda oldukça ilginç programlar vardı. Onlardan biri de Süper Dadı isimli programdı. Bir uzman çocuklu evlere giderek çocukların uyku, yemek gibi rutinlerini düzenliyor, problemlerini çözüyordu. O programla hafızalarımıza kazınan isim ise Buğra isimli bir çocuktu. Öfke kontrol problemi sebebiyle aile Süper Dadı'dan yardım istemiş, programda yaşananlar ise her birimizi şaşkına çevirmişti. Peki Buğra şimdi ne yapıyor?