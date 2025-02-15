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Bir Dönem Fırtınalar Estiren Little Mix Grubunun Üyesi Leigh Anne Türkiye'de Kendisine Yapılan Jesti Paylaştı

Bir Dönem Fırtınalar Estiren Little Mix Grubunun Üyesi Leigh Anne Türkiye'de Kendisine Yapılan Jesti Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.02.2025 - 23:32 Son Güncelleme: 16.02.2025 - 00:00

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Bir deneme damgasını vuran Little Mix grubunu hatırlayanlarınız mutlaka vardır. İlk albümleriyle adeta bir fenomen haline gelen bu dört kadın Little Me, Power, Salute gibi hit şarkılarıyla müzik listelerini alt üst etmişti. Her bir şarkılarıyla kendi tarzlarını yaratmayı başaran bu grup gençlerin kalbinde taht kurmuştu.Fakat ne yazık ki, başarılı grup da bir süre sonra dağılma kararı aldı. Aralarından birinin ayrılmasıyla yollarına bir süre 3 kişi devam etseler de bu durum çok uzun sürmedi.

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Little Mix’in üyelerinden Leigh Anne, Türkiye'de bir restoranda yemek yediği sırada, çalışanlardan biri onu tanıyınca Little Mx'in sevilen şarkısı Little Me'yi çaldı.

Little Mix’in üyelerinden Leigh Anne, Türkiye'de bir restoranda yemek yediği sırada, çalışanlardan biri onu tanıyınca Little Mx'in sevilen şarkısı Little Me'yi çaldı.

Jest karşısında çok mutlu olan Anne, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Jest karşısında çok mutlu olan Anne, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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