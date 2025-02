Bir Dönem Fırtınalar Estiren Little Mix Grubunun Üyesi Leigh Anne Türkiye'de Kendisine Yapılan Jesti Paylaştı

Bir deneme damgasını vuran Little Mix grubunu hatırlayanlarınız mutlaka vardır. İlk albümleriyle adeta bir fenomen haline gelen bu dört kadın Little Me, Power, Salute gibi hit şarkılarıyla müzik listelerini alt üst etmişti. Her bir şarkılarıyla kendi tarzlarını yaratmayı başaran bu grup gençlerin kalbinde taht kurmuştu.Fakat ne yazık ki, başarılı grup da bir süre sonra dağılma kararı aldı. Aralarından birinin ayrılmasıyla yollarına bir süre 3 kişi devam etseler de bu durum çok uzun sürmedi.