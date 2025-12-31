Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Yıl Mesajı: "Terörsüz Türkiye İçin Üzerimize Düşeni Yapacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl için yayınladığı mesajında “Terörsüz Türkiye” projesi için, “Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl için yayınladığı mesajda “Terörsüz Türkiye Projesi”ne de değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yıl paylaşımı
