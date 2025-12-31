onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Yıl Mesajı: "Terörsüz Türkiye İçin Üzerimize Düşeni Yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Yıl Mesajı: "Terörsüz Türkiye İçin Üzerimize Düşeni Yapacağız"

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.12.2025 - 12:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl için yayınladığı mesajında “Terörsüz Türkiye” projesi için, “Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl için yayınladığı mesajda “Terörsüz Türkiye Projesi”ne de değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl için yayınladığı mesajda “Terörsüz Türkiye Projesi”ne de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yıl mesajından öne çıkanlar şöyle:

“Dezenflasyon süreci devam ederken, Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz.

500 bin sosyal konut projemizin, vatandaşlarımızı ev sahibi yapmanın yanında konut ve kira fiyatlarındaki köpüğün inmesine katkı vereceğine inanıyorum.

Ekonomide elde ettiğimiz kazanımları bu sene reformlarla taçlandırmak niyetindeyiz.

Kaybettiğimiz canları geri getiremesek de altyapısıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı başardık.

Suriye’de huzur ortamı kökleştikçe gönüllü geri dönüşler de artmış, son bir yılda 600 bin Suriyeli misafirimiz vatanlarına geri dönmüştür. Türkiye olarak Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii, Nusayri demeden Suriye halkının huzur ve güvenliği için yeni yönetime gereken desteği vereceğiz.

İsrail’in saldırılarının durması, Gazze’ye insani yardım girişinin hızlanması ve yeniden inşa çalışmalarının başlayabilmesi için yoğun çaba içindeyiz. Çoğu çocuk ve kadın 71 bin kardeşimizi şehit edenler, adalete hesap verene kadar sinmeyecek, susmayacak; soykırımı asla unutturmayacağız.

Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına yönelik artan tahrik ve tehditleri yakından takip ediyoruz. Mavi Vatan’da ne emrivakiye, ne yan kesiciliğe ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum.

Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Komisyonumuz, sürece yeni soluk kazandıracağını düşündüğümüz raporunu tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yıl paylaşımı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın