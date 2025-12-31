Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kararı Aldı İddiası
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra haftada iki kez imza ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kalmıştı. Fenerbahçe yönetiminin bu süreçte ne yapacağı merak ediliyordu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimin, “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul” kararı aldığını iddia etti.
Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu / X
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın isminin karıştığı uyuşturucu operasyonu sonrasında başkanlığa devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.
