Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kararı Aldı İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.12.2025 - 11:48

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra haftada iki kez imza ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kalmıştı. Fenerbahçe yönetiminin bu süreçte ne yapacağı merak ediliyordu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimin, “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul” kararı aldığını iddia etti.

Kaynak: Yağız Sabuncuoğlu / X

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın isminin karıştığı uyuşturucu operasyonu sonrasında başkanlığa devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç’un Sadettin Saran ile görüşmesinde, güven tazelemesi için olağanüstü kongre kararı almasını önerdiğini iddia etmişti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ali Koç’un önerisi sonrasında kararını verdi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul” kararı aldı.

Mevcut başkan Sadettin Saran’ın seçimde yeniden aday olup olmayacağı bilinmiyor.

