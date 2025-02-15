Bir TikTok İçerik Üreticisi ‘Manifest’ Grubna Gelen Yorumlar Karşısındaki Şaşkınlığını Dile Getirdi

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yeni müzik grubu 'Manfest' kuruldu. Bu grup, Big 5 Türkiye adlı bir yarışma programı ile ortaya çıktı. Uzun br yarışma sürecinin ardından finale kalan 12 yarışmacı arasından, 6 isim seçildi ve grup son halini aldı. Grubun ilk single'ı olan 'Zamansızdık', piyasaya sürüldüğü andan itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı ve müzik listelerinde hızla yükselişe geçti. Grup kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.