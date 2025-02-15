Bir TikTok İçerik Üreticisi ‘Manifest’ Grubna Gelen Yorumlar Karşısındaki Şaşkınlığını Dile Getirdi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@eminabdituzer...
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yeni müzik grubu 'Manfest' kuruldu. Bu grup, Big 5 Türkiye adlı bir yarışma programı ile ortaya çıktı. Uzun br yarışma sürecinin ardından finale kalan 12 yarışmacı arasından, 6 isim seçildi ve grup son halini aldı. Grubun ilk single'ı olan 'Zamansızdık', piyasaya sürüldüğü andan itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı ve müzik listelerinde hızla yükselişe geçti. Grup kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
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Elbette, yeni bir yola giren bu 6 isme destek olanlar kadar, köstek olmaya çalışanlar da oldu.
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'eminabdituzer' Manifest grubuna gelen akılalmaz yorumları paylaştı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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