"Babalar Çocuklarıyla Fazla İlgilenirse Testosteron Seviyeleri Düşer" Diyenlere Bir Babadan Cevap Geldi

Babalar ve çocukların arasındaki ilişki, benzersiz ve özeldir. Ancak toplumda çocuk bakmanın annenin görevi olduğuyla ilgili yaygın bir kanı bulunmaktadır. Çocukların bakım ve eğitim süreci, genellikle annelerin sorumluluğu olduğu kabul edilir. Bu durum, toplumsal cinsiyet rollerinin bir yansımasıdır ve çoğu zaman babaların çocuk bakımında aktif bir rol almasını engeller. Son günlerde ise evde kalıp çocuklarıyla ilgilenen babaların testosteron seviyelerinin düşeceği ile ilgili bir açıklama sosyal medyada viral oldu.