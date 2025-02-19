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"Babalar Çocuklarıyla Fazla İlgilenirse Testosteron Seviyeleri Düşer" Diyenlere Bir Babadan Cevap Geldi

"Babalar Çocuklarıyla Fazla İlgilenirse Testosteron Seviyeleri Düşer" Diyenlere Bir Babadan Cevap Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.02.2025 - 17:34

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Babalar ve çocukların arasındaki ilişki, benzersiz ve özeldir. Ancak toplumda çocuk bakmanın annenin görevi olduğuyla ilgili yaygın bir kanı bulunmaktadır. Çocukların bakım ve eğitim süreci, genellikle annelerin sorumluluğu olduğu kabul edilir. Bu durum, toplumsal cinsiyet rollerinin bir yansımasıdır  ve çoğu zaman babaların çocuk bakımında aktif bir rol almasını engeller. Son günlerde ise evde kalıp çocuklarıyla ilgilenen babaların testosteron seviyelerinin düşeceği ile ilgili bir açıklama sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/benozguruys...
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Bir baba, bu iddiaya yaptığı araştırmalarla cevap verdi.

Bir baba, bu iddiaya yaptığı araştırmalarla cevap verdi.

Bunun sebebinin hormonal değil kültürel olduğunu belirten baba, bu bahanenin ardında sığınanlara “Bahaneleri bir kenara bırakıp çocuğunun yanında olursa daha özgüvenli bir birey yetiştirir.” dedi.

Bunun sebebinin hormonal değil kültürel olduğunu belirten baba, bu bahanenin ardında sığınanlara “Bahaneleri bir kenara bırakıp çocuğunun yanında olursa daha özgüvenli bir birey yetiştirir.” dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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