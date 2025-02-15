Sevgililer Günü'nde Erkek Arkadaşının Aldıklarını Beğenmeyen Kadın İsyan Etti: "Ben Bu Kadar Ucuz muyum?"

Geçtiğimiz günlerde, tüm aşıklar için özel bir gün olan Sevgililer Günü'nü kutladık. Birçok kişi, sevdiklerine en uygun hediyeyi bulabilmek için günlerce düşündü ve araştırdı. Kimileri bugünü, çiftlerin birbirlerine olan aşklarını ve değerlerini göstermeleri için önemli bir gün olarak görürken kimileri ise gereksiz buluyor. Tüm bunların yanında bu özel günün bir de maddi boyutu var. Özellikle hediye meselesi, tamamen sınıfsal bir olaya dönüşebiliyor.