Sevgililer Günü'nde Erkek Arkadaşının Aldıklarını Beğenmeyen Kadın İsyan Etti: "Ben Bu Kadar Ucuz muyum?"

Geçtiğimiz günlerde, tüm aşıklar için özel bir gün olan Sevgililer Günü'nü kutladık. Birçok kişi, sevdiklerine en uygun hediyeyi bulabilmek için günlerce düşündü ve araştırdı. Kimileri bugünü, çiftlerin birbirlerine olan aşklarını ve değerlerini göstermeleri için önemli bir gün olarak görürken kimileri ise gereksiz buluyor. Tüm bunların yanında bu özel günün bir de maddi boyutu var. Özellikle hediye meselesi, tamamen sınıfsal bir olaya dönüşebiliyor.
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Bir kadın, erkek arkadaşının Sevgililer Günü'nde kendisine aldığı hediyeleri beğenmedi ve gelen hediyeleri tek tek paylaştı.
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“Bana bu hediyeleri mi layık görüyor? Ben bu kadar ucuz muyum?” diyen kadını kimileri haklı bulurken kimileri ise şımarlıklık olarak değerlendirdi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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