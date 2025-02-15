Toronto'da Bir İçerik Üreticisi Sokakta Yaşayan Kadınlara Sevgililer Günü'nde Gül Hediye Etti

Geçtiğimiz gün tüm dünyada Sevgililer Günü kutlandı. Çiftler birbirlerini mutlu etmek için tatlı sürprizler yaptı. Aynı zamanda bugünü, sevdiklerin mutlu etmek için bir fırsat olarak görenler de oldu. Kimileri anne babalarına, kimileri çocuklarına kimileri de diğer sevdiklerine tatlı hediyeler aldı. Toronto'da bir içerik üreticisi ise bugünü daha farklı bir amaç için kullandı.