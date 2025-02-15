Toronto'da Bir İçerik Üreticisi Sokakta Yaşayan Kadınlara Sevgililer Günü'nde Gül Hediye Etti

Geçtiğimiz gün tüm dünyada Sevgililer Günü kutlandı. Çiftler birbirlerini mutlu etmek için tatlı sürprizler yaptı. Aynı zamanda bugünü, sevdiklerin mutlu etmek için bir fırsat olarak görenler de oldu. Kimileri anne babalarına, kimileri çocuklarına kimileri de diğer sevdiklerine tatlı hediyeler aldı. Toronto'da bir içerik üreticisi ise bugünü daha farklı bir amaç için kullandı.
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'Reed in the Street' isimli içerik üreticisi, sokakta yaşayan kadınların Sevgililer Günü'nü kutladı ve onlara gül hediye etti.
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Kadınların mutluluğu yüzlerinden okunurken, video izleyenlerin de içini ısıttı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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