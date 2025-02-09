Bir Eğitmenin Suya Attığı Çocuğa Müdahale Etmeden Beklediği Öğretme Metodunu İzlerken Nefesiniz Kesilecek

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFoEcM...
Yüzme en sağlıklı sporlardan biri. Çocukların bu sporla tanışması ve küçük yaşlardan itibaren yüzme becerilerini geliştirmesi, onların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olur. Bu amaçla, çeşitli yöntemler ve teknikler kullanılır. Yüzme eğitimi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağlar. Bu spor dalı, çocukların sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olurken, aynı zamanda onların sosyal becerilerini de geliştirir. Bu sebeple, özellikle yurt dışına, henüz yaşına bile girmemiş çocuklar yüzme eğitimine başlıyor.
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Bir eğitmen, küçük öğrencisine yüzme öğrettiği anları paylaştı.
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Çocuğu suya atıp asla müdahale etmeden beklediği o anlar, özellikle ülkemiz annelerinin tepkisini çekti.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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