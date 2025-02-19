Fakir Vizyonundan Tövbe Bismillah Dedirten Görsellere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Fakir Vizyonundan Tövbe Bismillah Dedirten Görsellere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım en çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 😇
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Başlayalım!
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Twitter'da ilişki paylaşmayın demiştik...
👇
Günümüz şartlarında epey kalabalık...
Seviyeyi siz düşünün.
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Kurumsal duruyor.
Olur öyle...
👇
Yarın görüşmek üzere 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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