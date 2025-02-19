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Fakir Vizyonundan Tövbe Bismillah Dedirten Görsellere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Fakir Vizyonundan Tövbe Bismillah Dedirten Görsellere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.02.2025 - 18:29

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım en çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 😇

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Twitter'da ilişki paylaşmayın demiştik...

Twitter'da ilişki paylaşmayın demiştik...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Günümüz şartlarında epey kalabalık...

Günümüz şartlarında epey kalabalık...
twitter.com

Seviyeyi siz düşünün.

Seviyeyi siz düşünün.
twitter.com
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Kurumsal duruyor.

Kurumsal duruyor.
twitter.com

Olur öyle...

Olur öyle...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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