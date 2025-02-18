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Ameliyat Sırasında Fiyat Pazarlığına Tutuklama: Muhasebeci İşinden de Kovulmuş

Ameliyat Sırasında Fiyat Pazarlığına Tutuklama: Muhasebeci İşinden de Kovulmuş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2025 - 21:33

İstanbul’da özel bir hastanede çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti. Ameliyat olmak üzere hazırlanan hasta ile fiyat pazarlığı yapan hastanenin muhasebesinde çalışan bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen muhasebeci H.Y. tutuklandı.

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İstanbul’da özel bir hastanenin ameliyathanesinde çekilen görüntülerde fiyat pazarlığı yapılmıştı.

İstanbul’da özel bir hastanenin ameliyathanesinde çekilen görüntülerde fiyat pazarlığı yapılmıştı.

O anlar 👇

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında görüntülerdeki H.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında görüntülerdeki H.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen H.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen H.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Ayrıca hastanenin de H.Y.’nin görevine son verdiği de öğrenildi.

Ayrıca hastanenin de H.Y.’nin görevine son verdiği de öğrenildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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