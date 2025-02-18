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İBB'de Taksi Krizi: Mahkeme Kararını Verdi, 2 Bin 500 Yeni Taksi İhalesi Durduruldu

İBB'de Taksi Krizi: Mahkeme Kararını Verdi, 2 Bin 500 Yeni Taksi İhalesi Durduruldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.02.2025 - 19:42

İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası,  İBB'nin 2 bin 500 yeni taksi plakası ihalesi için harekete geçti. Açılan dava sonucunda 2 bin 500 yeni taksi ihalesi durduruldu. 

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İBB, 2 bin 500 yeni taksi plakasını hizmete sunmak için planladığı ihalenin ilk etabında 150 taksi plakası için 18 Şubat 2025’te (bugün) ihale düzenlemeye hazırlanıyordu.

İBB, 2 bin 500 yeni taksi plakasını hizmete sunmak için planladığı ihalenin ilk etabında 150 taksi plakası için 18 Şubat 2025’te (bugün) ihale düzenlemeye hazırlanıyordu.

Ancak İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, ihaleyi mahkemeye taşıdı.

Ancak İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, ihaleyi mahkemeye taşıdı.

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini önce reddetti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, yapılan itirazı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini önce reddetti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, yapılan itirazı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Ancak mahkemenin kararı sonrası ihale süreci şimdilik askıya alındı.

Ancak mahkemenin kararı sonrası ihale süreci şimdilik askıya alındı.

Dava konusu işlemin yargılanmasına ilgili İdare Mahkemesinde devam edilecek. İBB, mahkeme kararının ardından süreç netleştiğinde ihaleyi gerçekleştirecek.

Dava konusu işlemin yargılanmasına ilgili İdare Mahkemesinde devam edilecek. İBB, mahkeme kararının ardından süreç netleştiğinde ihaleyi gerçekleştirecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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