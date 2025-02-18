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İstanbul’da Kar Alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuşlara Kar Engeli

İstanbul’da Kar Alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuşlara Kar Engeli

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2025 - 19:27

Son yapılan meteorolojik tahminlere göre İstanbul’da bu hafta içi kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM’dan yapılan son duyuruda, çarşamba öğlenden sonra başlayacak kar yağışı perşembe ve cuma günü de etkisini artırarak devam edeceği açıklanmıştı. İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle havalimanları da teyakkuza geçti. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.

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Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının etkili olduğu Türkiye’de megakent İstanbul’da da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının etkili olduğu Türkiye’de megakent İstanbul’da da yoğun kar yağışı bekleniyor.

İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ında hazırlıklar başladı.

İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ında hazırlıklar başladı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. 👇

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. 👇

Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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