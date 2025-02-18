İstanbul’da Kar Alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuşlara Kar Engeli
İstanbul’da Kar Alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuşlara Kar Engeli
Son yapılan meteorolojik tahminlere göre İstanbul’da bu hafta içi kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM’dan yapılan son duyuruda, çarşamba öğlenden sonra başlayacak kar yağışı perşembe ve cuma günü de etkisini artırarak devam edeceği açıklanmıştı. İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle havalimanları da teyakkuza geçti. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının etkili olduğu Türkiye’de megakent İstanbul’da da yoğun kar yağışı bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ında hazırlıklar başladı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın