İstanbul’da Kar Alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuşlara Kar Engeli

Son yapılan meteorolojik tahminlere göre İstanbul’da bu hafta içi kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM’dan yapılan son duyuruda, çarşamba öğlenden sonra başlayacak kar yağışı perşembe ve cuma günü de etkisini artırarak devam edeceği açıklanmıştı. İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle havalimanları da teyakkuza geçti. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.