onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumu ile İlgili Son Açıklama: “Aşağılık Rüyadan Kabusla Uyanacaklar”

Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumu ile İlgili Son Açıklama: “Aşağılık Rüyadan Kabusla Uyanacaklar”

Devlet Bahçeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2025 - 12:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanede tedavi görmüş ve sonrasında evinde dinlenmeye çekilmişti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada spekülasyon yapanlara tepki göstererek, “Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hastanede gördüğü tedavi sonrasında taburcu olarak evinde dinlenmeye çekildiği açıklanmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hastanede gördüğü tedavi sonrasında taburcu olarak evinde dinlenmeye çekildiği açıklanmıştı.

Ancak Bahçeli’nin yaklaşık 2 haftadır kameralar karşısına çıkmaması sebebiyle sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Ancak Bahçeli’nin yaklaşık 2 haftadır kameralar karşısına çıkmaması sebebiyle sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

İsmet Büyükataman’ın paylaşımı 👇

İsmet Büyükataman’ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur.

Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
13
12
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın