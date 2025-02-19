Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumu ile İlgili Son Açıklama: “Aşağılık Rüyadan Kabusla Uyanacaklar”
Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumu ile İlgili Son Açıklama: “Aşağılık Rüyadan Kabusla Uyanacaklar”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanede tedavi görmüş ve sonrasında evinde dinlenmeye çekilmişti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada spekülasyon yapanlara tepki göstererek, “Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır.” ifadelerini kullandı.
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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hastanede gördüğü tedavi sonrasında taburcu olarak evinde dinlenmeye çekildiği açıklanmıştı.
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Ancak Bahçeli’nin yaklaşık 2 haftadır kameralar karşısına çıkmaması sebebiyle sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.
İsmet Büyükataman’ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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