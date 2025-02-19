Muğla’da Film Senaryosu Gibi Olay: Baba Bildiği Kişi Gerçek Babasının Katili Çıktı!

“Benim için çok büyük bir travmaydı. Sıkıntılardan sırtımda yaralar çıktı, egzama oldu. Hiçbir zaman parada gözüm olmadı. Kendi vicdanımı rahatlatmak ve gerçek babamın kim olduğunu öğrenmek için bu davayı açtım. klımda soru işareti kalmadı. Artık kafamı yastığa rahat rahat koyup uyuyabiliyorum. Babamın kim olduğunu kesin olarak öğrendim. Filmlerde görsem çok şaşıracağım hikayeyi yaşadım”