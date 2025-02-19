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Muğla’da Film Senaryosu Gibi Olay: Baba Bildiği Kişi Gerçek Babasının Katili Çıktı!

Muğla’da Film Senaryosu Gibi Olay: Baba Bildiği Kişi Gerçek Babasının Katili Çıktı!

Muğla
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2025 - 11:47

Muğla’da yaşayan 50 yaşındaki Berrin Nalcı, ailesiyle yaşadığı miras tartışması sonrasında DNA testi yaptırdı. Nalcı, test sonuçları sonrasında ise hayatının şokunu yaşadı. Berrin Nalcı, baba olarak bildiği Mahir Ayyıldız’ın aslında gerçek babası Mustafa Uyanık’ın katili olduğunu öğrendi.

İşte Muğla’da film senaryosunu aratmayacak olayın detayları 👇

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Fatma Ayyıldız, geçmişte yasak aşk yaşadığı Muğla’nın en zenginlerinden Mustafa Uyanık’tan hamile kaldı.

Fatma Ayyıldız, geçmişte yasak aşk yaşadığı Muğla’nın en zenginlerinden Mustafa Uyanık’tan hamile kaldı.

Ancak doğan çocuğun babasını gizleyerek evli olduğu Mahir Ayyıldız’ın nüfusuna kaydetti.

Sabah Gazetesi’nden Ceylan Torlak’ın haberine göre, Mahir Ayyıldız eşiyle birlikte ormanlık alanda yakaladığı Mustafa Uyanık’ı öldürdü.

Sabah Gazetesi’nden Ceylan Torlak’ın haberine göre, Mahir Ayyıldız eşiyle birlikte ormanlık alanda yakaladığı Mustafa Uyanık’ı öldürdü.

Kaynak

Sonrasında cezaevinden çıkan Mahir Ayyıldız, eşiyle barışarak yeniden birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada Berrin Nalcı, hayatı boyunca babasını Mahir Ayyıldız olarak bildi.

Sonrasında cezaevinden çıkan Mahir Ayyıldız, eşiyle barışarak yeniden birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada Berrin Nalcı, hayatı boyunca babasını Mahir Ayyıldız olarak bildi.

50 yaşındaki Berrin Nalcı’nın hayatı, ablasından duyduğu “Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" sözüyle değişti.

50 yaşındaki Berrin Nalcı’nın hayatı, ablasından duyduğu “Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" sözüyle değişti.

DNA tespiti için babalık davası açan Berrin Nalcı, gerçek babasının, babası bildiği Mahir Ayyıldız’ın öldürdüğü Mustafa Uyanık olduğunu öğrendi.

DNA tespiti için babalık davası açan Berrin Nalcı, gerçek babasının, babası bildiği Mahir Ayyıldız’ın öldürdüğü Mustafa Uyanık olduğunu öğrendi.
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Dava sonrası açıklama yapan Berrin Nalcı şu ifadeleri kullandı 👇

Dava sonrası açıklama yapan Berrin Nalcı şu ifadeleri kullandı 👇

Benim için çok büyük bir travmaydı. Sıkıntılardan sırtımda yaralar çıktı, egzama oldu. Hiçbir zaman parada gözüm olmadı. Kendi vicdanımı rahatlatmak ve gerçek babamın kim olduğunu öğrenmek için bu davayı açtım. klımda soru işareti kalmadı. Artık kafamı yastığa rahat rahat koyup uyuyabiliyorum. Babamın kim olduğunu kesin olarak öğrendim. Filmlerde görsem çok şaşıracağım hikayeyi yaşadım”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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