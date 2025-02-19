Eski Milletvekili Barış Yarkadaş’tan Gündemi Sarsacak İddia: "Yerel Seçimler İptal Edilebilir"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı; Özel’in Genel Başkan olarak seçildi CHP 38. Olağan Kurultay’da ‘şaibe’ iddiaları sürüyor.
CHP, bu soruşturmayı ‘siyasi operasyon’ olarak yorumlarken eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’tan gündemi sarsacak iddia geldi. TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Yarkadaş, “Ankara’da konuştuğum bir kaynağım sadece Kurultay’ın iptal edilmeyeceğini 2023’te yapılan yerel seçimlerin de iptalinin gündeme gelebileceğini belirtti” diye konuştu.
CHP’de ‘şaibeli kurultay’ iddiaları sürüyor.
Kurultay iddiaları CHP koridorlarını hareketlendirirken eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş’tan çok konuşulacak bir iddia geldi.
Barış Yarkadaş: "2024 yerel seçimleri iptal edilebilir."
“Yerel seçim iptal edilebilir” iddiasına hukukçular ne diyor?
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bu herif gibi muhalif görünümlü akp elemanlarından uzak durun. işleri güçleri mikserlik. pirolarından öğrenmişler.
iptal edilirse akp yuzyilin hezimetini yasar
Reis, ben, kendim, şahsım diyor... 😡😡😡