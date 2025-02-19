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Eski Milletvekili Barış Yarkadaş’tan Gündemi Sarsacak İddia: "Yerel Seçimler İptal Edilebilir"

Eski Milletvekili Barış Yarkadaş’tan Gündemi Sarsacak İddia: "Yerel Seçimler İptal Edilebilir"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.02.2025 - 10:46

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı; Özel’in Genel Başkan olarak seçildi CHP 38. Olağan Kurultay’da ‘şaibe’ iddiaları sürüyor. 

CHP, bu soruşturmayı ‘siyasi operasyon’ olarak yorumlarken eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’tan gündemi sarsacak iddia geldi. TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Yarkadaş, “Ankara’da konuştuğum bir kaynağım sadece Kurultay’ın iptal edilmeyeceğini 2023’te yapılan yerel seçimlerin de iptalinin gündeme gelebileceğini belirtti” diye konuştu. 

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CHP’de ‘şaibeli kurultay’ iddiaları sürüyor.

CHP’de ‘şaibeli kurultay’ iddiaları sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçen haftalarda 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı’na dair soruşturma başlattı. Soruşturmaya neden olan iddia ise ‘para karşılığı oy kullandırıldığı’ oldu. Bu Kurultay’da Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık için yarıştı. Yarışta Özgür Özel birinci çıkarak CHP'nin 8'inci Genel Başkanı oldu.

Kurultay iddiaları CHP koridorlarını hareketlendirirken eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş’tan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Kurultay iddiaları CHP koridorlarını hareketlendirirken eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş’tan çok konuşulacak bir iddia geldi.

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Yarkadaş, 2024 yerel seçimlerinin iptal olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Barış Yarkadaş: "2024 yerel seçimleri iptal edilebilir."

Barış Yarkadaş: "2024 yerel seçimleri iptal edilebilir."

Yarkadaş, 'Ankara’da konuştuğum bir kaynağım sadece Kurultay’ın iptal edilmeyeceğini 2023’te yapılan yerel seçimlerin de iptalinin gündeme gelebileceğini belirtti” dedi.

“Yerel seçim iptal edilebilir” iddiasına hukukçular ne diyor?

“Yerel seçim iptal edilebilir” iddiasına hukukçular ne diyor?

Yarkadaş, konuya dair hukukçularla konuştuğunu ifade etti. Hukukçular arasında fikir birliği olmadığını dile getiren Yarkadaş, “Bazı hukukçular bu iddiayı gerçekçi bulmazken, bazıları ise 'zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir' görüşünü savunuyor. Yani, kurultay sürecinde şaibe olduğu düşünülürse, yapılan atamaların da tartışmalı hale gelebileceği konuşuluyor' ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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U Efekent

bu herif gibi muhalif görünümlü akp elemanlarından uzak durun. işleri güçleri mikserlik. pirolarından öğrenmişler.

dodi bodi

iptal edilirse akp yuzyilin hezimetini yasar

Halil Değerli

Reis, ben, kendim, şahsım diyor... 😡😡😡