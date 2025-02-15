Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli Vurgulu Van’a Kayyum Tepkisi: “Ülke Yönetiminde İkilik mi Var”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları şöyle konuştu:

'Bugün Türk-Kürt kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Abdullah Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti. Bu saiklerle değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor.

Çünkü aynı söylemi söyleyen, aynı söylem üzerinden hareket eden yaklaşım, kent uzlaşısı, Cumhuriyet Başsavcısı'nın gözaltına alma gerekçesinde ifade ettiği kent uzlaşısını bir örgütsel suç, Türk-Kürt kardeşliğini ifade etmeyi bir örgütsel suç olarak göstermiştir. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz.'