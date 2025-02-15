Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli Vurgulu Van’a Kayyum Tepkisi: “Ülke Yönetiminde İkilik mi Var”
Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli Vurgulu Van’a Kayyum Tepkisi: “Ülke Yönetiminde İkilik mi Var”
Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepkiler sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreçle ziyaret gerçekleştirilen Abdullah Öcalan’dan PKK’ya silahları bırakma çağrısı beklenirken Van’a kayyum atanması yeni tartışmalar doğurdu.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Bugün Türk-Kürt kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Abdullah Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti. Bu saiklerle değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor” dedi.
Devlet Bahçeli vurgulu bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı, DEM Partili Abdullah Zeydan görevden alındı. Kayyum atanmasına tepkiler çığ gibi büyüdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekim 2024’te partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan ile ilgili sözleriyle yeni bir süreci başlatmıştı.
Abdullah Öcalan’dan PKK’ya silah çağrısı yapması beklenirken kayyum atanması tepki çekti. DEM Parti, Bahçeli’ye işaret ederek tepki gösterdi.
Bahçeli vurgulu bir tepki de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi 👇
"Birbiri ile çelişen bu politikalar ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İmamoğlu, tepkisinde TÜSİAD'ı da hatırlattı👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Yoo. Herkes bir kişinin talimatıyla çalışıyor.
Ülke yönetiminde ikilik yok... Rezillik var... 😡😡😡