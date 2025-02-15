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Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli Vurgulu Van’a Kayyum Tepkisi: “Ülke Yönetiminde İkilik mi Var”

Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli Vurgulu Van’a Kayyum Tepkisi: “Ülke Yönetiminde İkilik mi Var”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2025 - 13:43

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepkiler sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı süreçle ziyaret gerçekleştirilen Abdullah Öcalan’dan PKK’ya silahları bırakma çağrısı beklenirken Van’a kayyum atanması yeni tartışmalar doğurdu. 

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Bugün Türk-Kürt kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Abdullah Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti. Bu saiklerle değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor” dedi. 

Devlet Bahçeli vurgulu bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

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Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı, DEM Partili Abdullah Zeydan görevden alındı. Kayyum atanmasına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı, DEM Partili Abdullah Zeydan görevden alındı. Kayyum atanmasına tepkiler çığ gibi büyüdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekim 2024’te partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan ile ilgili sözleriyle yeni bir süreci başlatmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekim 2024’te partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan ile ilgili sözleriyle yeni bir süreci başlatmıştı.

Bahçeli’nin sözlerinin ardından Abdullah Öcalan’a ziyaretler gerçekleştirilmişti. Öcalan, gönderdiği mesajda • “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” ifadelerine yer vermişti.

Abdullah Öcalan’dan PKK’ya silah çağrısı yapması beklenirken kayyum atanması tepki çekti. DEM Parti, Bahçeli’ye işaret ederek tepki gösterdi.

Abdullah Öcalan’dan PKK’ya silah çağrısı yapması beklenirken kayyum atanması tepki çekti. DEM Parti, Bahçeli’ye işaret ederek tepki gösterdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları şöyle konuştu:

'Bugün Türk-Kürt kardeşliğini 1 Ekim'den bu yana Sayın Abdullah Bahçeli yaptığı her açıklamada ifade etti. Bu saiklerle değerlendirdiğimizde Devlet Bahçeli hakkında da dava açmaları gerekiyor. 

Çünkü aynı söylemi söyleyen, aynı söylem üzerinden hareket eden yaklaşım, kent uzlaşısı, Cumhuriyet Başsavcısı'nın gözaltına alma gerekçesinde ifade ettiği kent uzlaşısını bir örgütsel suç, Türk-Kürt kardeşliğini ifade etmeyi bir örgütsel suç olarak göstermiştir. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz.'

Bahçeli vurgulu bir tepki de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi 👇

Bahçeli vurgulu bir tepki de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi 👇
twitter.com

X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları dedi:

'Seçimlerden önce ‘kanunda gösterilen şartlara uygun’ olanların, her nedense seçildikten sonra çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınması ya da tutuklanması, demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyum atanmıştır.'

"Birbiri ile çelişen bu politikalar ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır."

"Birbiri ile çelişen bu politikalar ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır."

'Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik bu kötü uygulamalar ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı çözüm odaklı süreçleri aynı anda değerlendirmek zorlaşmıştır. Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır.'

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İmamoğlu, tepkisinde TÜSİAD'ı da hatırlattı👇

İmamoğlu, tepkisinde TÜSİAD'ı da hatırlattı👇

'Son seçimleri iktidar partisinin kaybetmesiyle meydana gelen öfke patlaması; muhalefetten, iş dünyasından, STK’lardan, sanatçılardan, işçilerden, emeklilerden, gençlerden, kadınlardan, asgari ücretlilerden hesap sormaktadır. Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır.

Millet hesap vermez, hesap sorar.

Makamlar kimsenin tapulu malı değildir.

Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir.

Ne kadar zulmetseniz de, bu son alenidir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bozkurt

Yoo. Herkes bir kişinin talimatıyla çalışıyor.

Halil Değerli

Ülke yönetiminde ikilik yok... Rezillik var... 😡😡😡