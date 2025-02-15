Van Büyükşehir Belediyesi’ne Kayyum Atandı: Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Görevden Alındı
Van Büyükşehir Belediyesi’ne Kayyum Atandı: Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Görevden Alındı
Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Van Valisi Ozan Balcı belediye başkan vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.
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Kayyum atanan belediyelere Van Büyükşehir Belediyesi de eklendi. Belediyeye kayyum atandı.
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“Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.”
Zeydan’a 11 Şubat’ta görülen duruşmasında 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Görevden uzaklaştırılması aldığı ceza olarak açıklandı.
Zeydan, karara X hesabından tepki gösterdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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