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Van Büyükşehir Belediyesi’ne Kayyum Atandı: Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Görevden Alındı

Van Büyükşehir Belediyesi’ne Kayyum Atandı: Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Görevden Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2025 - 09:02

Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Van Valisi Ozan Balcı belediye başkan vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi. 

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Kayyum atanan belediyelere Van Büyükşehir Belediyesi de eklendi. Belediyeye kayyum atandı.

Kayyum atanan belediyelere Van Büyükşehir Belediyesi de eklendi. Belediyeye kayyum atandı.

“Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.”

“Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.”

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Van Valisi Ozan Balcı belediye başkan vekili olarak görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Zeydan’a 11 Şubat’ta görülen duruşmasında 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Zeydan’a 11 Şubat’ta görülen duruşmasında 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Zeydan ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçundan yargılanıyordu. Verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Geçen günlerde görülen davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Görevden uzaklaştırılması aldığı ceza olarak açıklandı.

Görevden uzaklaştırılması aldığı ceza olarak açıklandı.

Zeydan, karara X hesabından tepki gösterdi.

Zeydan, karara X hesabından tepki gösterdi.
twitter.com

Zeydan, 'Utanmaz hırsızlar Van halkının iradesini gasp ettiler. Darbeciler kaybedecek halk kazanacak' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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GardıropFuat

bakın ipin ucu kaçtı. ama halk bunlara sessiz kaldığı sürece bu böyle gidecek sonra bir gün ucu illaki bizlere dokunacak. hükümeti desteklemediğimiz için ter... Devamını Gör

Bozkurt

Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla başlayacağı düşünülen sözde çözüm sürecinin aslında teraziyi dengelemek adına atılmış bir yem olduğu buradan belli. Bir ... Devamını Gör

Halil Değerli

Soran olursa TC bir hukuk devleti... 🤪

Bozkurt

Aksini söylersen hakkında iddianame hazırlanıyor zaten.