Yargıtay Kararı Bozdu: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın Mazbatası Geri Alınabilir
Yargıtay Kararı Bozdu: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın Mazbatası Geri Alınabilir
Son yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın, memnu haklarının elinden alındığı gerekçesiyle mazbatası olaylı şekilde verilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Zeydan’ın memnu haklarını geri verilmesine olanak sağlayan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını bozdu. DEM Partili başkan Abdullah Zaydan’ın, seçim zaferi sonrası verilen mazbatası elinden alınabilir.
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DEM Partili Abdullah Zeydan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Van Büyükşehir Belediyesi’ni yüzde 55,48 ile kazanmıştı.
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Zeydan’ın, daha önce tutuklanması sebebiyle seçme ve seçilme hakkını kapsayan memnu hakları olmadığı gerekçesiyle mazbata seçimde ikinci olan AK Parti’nin adayı Abdulahat Arvas’a verilmiş ancak sonrasında yapılan itiraz kabul edilince Abdullah Zeydan Van Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.
Gazeteci İsmail Saymaz, Zeydan’a mazbatasının verilmesine olanak sağlayan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını Yargıtay’ın bozduğunu açıkladı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararı “yanlış hesaplama” gerekçesiyle geçersiz saydı.
Yeniden görülecek dava sonrasında Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın mazbatası geri alınabilir.
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İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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