Gazeteci Enver Aysever'in İddiası: "Meral Akşener AK Parti’de Bakan Olacak"
Gazeteci Enver Aysever'in İddiası: "Meral Akşener AK Parti’de Bakan Olacak"
Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimler sonrasında İYİ Parti Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Meral Akşener’in, AK Parti’nin yeni kabinesinde bakan olacağı iddia edildi. İddianın sahibi ise gazeteci Enver Aysever. Aysever, YouTube üzerinden yaptığı yayında, Akşener’in yeni kabinede görev almasının yüzde 90 ihtimal olduğunu söyledi. Aysever, Akşener’in ne bakanı olacağını ise öğrenemediğini ifade etti.
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Meral Akşener, İYİ Parti ile birlikte Millet İttifakı’nın içinde yer almış ancak 2023 yılındaki genel seçimleri Cumhur İttifakı’nın kazanması sonrasında İYİ Parti’den istifa etmişti.
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Akşener, sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti. Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın Meral Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçtiğini açıklamıştı.
Gazeteci Enver Aysever, YouTube üzerinden yaptığı yayında Meral Akşener’in AK Parti’nin yeni kabinesinde bakan olarak görev alacağını söyledi.
İşte Enver Aysever’in açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Belliydi zaten , bu arada iddia ise haber kesin dogru çıkıyor örnegi çok görüldü
Kesin içişleri bakanı olur.. Zamanında soylu da sövmüştü ona bakan oldu.. Mq zaten onlar reise sövünce bakan olur biz sövünce silivriden uzaklara bakan oluyo... Devamını Gör
Şaşırmıyız asla örnekleri çok AKP adına akıllı bir adım olur düne kadar AKP ye kızan Meral hanım şimdi CHP ye söver