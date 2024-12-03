onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gazeteci Enver Aysever'in İddiası: "Meral Akşener AK Parti’de Bakan Olacak"

Gazeteci Enver Aysever'in İddiası: "Meral Akşener AK Parti’de Bakan Olacak"

Meral Akşener
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.12.2024 - 21:59

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimler sonrasında İYİ Parti Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Meral Akşener’in, AK Parti’nin yeni kabinesinde bakan olacağı iddia edildi. İddianın sahibi ise gazeteci Enver Aysever. Aysever, YouTube üzerinden yaptığı yayında, Akşener’in yeni kabinede görev almasının yüzde 90 ihtimal olduğunu söyledi. Aysever, Akşener’in ne bakanı olacağını ise öğrenemediğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Meral Akşener, İYİ Parti ile birlikte Millet İttifakı’nın içinde yer almış ancak 2023 yılındaki genel seçimleri Cumhur İttifakı’nın kazanması sonrasında İYİ Parti’den istifa etmişti.

Meral Akşener, İYİ Parti ile birlikte Millet İttifakı’nın içinde yer almış ancak 2023 yılındaki genel seçimleri Cumhur İttifakı’nın kazanması sonrasında İYİ Parti’den istifa etmişti.

Akşener, sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti. Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın Meral Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Akşener, sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti. Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın Meral Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Gazeteci Enver Aysever, YouTube üzerinden yaptığı yayında Meral Akşener’in AK Parti’nin yeni kabinesinde bakan olarak görev alacağını söyledi.

Gazeteci Enver Aysever, YouTube üzerinden yaptığı yayında Meral Akşener’in AK Parti’nin yeni kabinesinde bakan olarak görev alacağını söyledi.

İşte Enver Aysever’in açıklamaları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
19
10
3
2
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
palpito___

Belliydi zaten , bu arada iddia ise haber kesin dogru çıkıyor örnegi çok görüldü

volkan koksal

Kesin içişleri bakanı olur.. Zamanında soylu da sövmüştü ona bakan oldu.. Mq zaten onlar reise sövünce bakan olur biz sövünce silivriden uzaklara bakan oluyo... Devamını Gör

Cindirella Man

Şaşırmıyız asla örnekleri çok AKP adına akıllı bir adım olur düne kadar AKP ye kızan Meral hanım şimdi CHP ye söver