Gazeteci Enver Aysever'in İddiası: "Meral Akşener AK Parti’de Bakan Olacak"

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimler sonrasında İYİ Parti Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Meral Akşener’in, AK Parti’nin yeni kabinesinde bakan olacağı iddia edildi. İddianın sahibi ise gazeteci Enver Aysever. Aysever, YouTube üzerinden yaptığı yayında, Akşener’in yeni kabinede görev almasının yüzde 90 ihtimal olduğunu söyledi. Aysever, Akşener’in ne bakanı olacağını ise öğrenemediğini ifade etti.