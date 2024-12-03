Afrika’da Gizemli Hastalık Paniği: Kısa Sürede 143 Kişi Hayatını Kaybetti
Afrika’da Gizemli Hastalık Paniği: Kısa Sürede 143 Kişi Hayatını Kaybetti
Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, “gizemli hastalık” sebebiyle kısa sürede 143 kişinin hayatını kaybetmesi panik yarattı. Hastalığı taşıyanlarda yüksek ateş, baş ağrısı gibi grip semptomları görüldüğü açıklandı. Ayrıca ülkenin sağlık yetkilileri, konu ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nü de bilgilendirdi.
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Ülkenin güneybatısında görülen “gizemli hastalık”, ilk olarak geçtiğimiz kasım ayında tespit edildi ve hastalık sebebiyle kısa sürede 143 kişi hayatını kaybetti.
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Hastalığın bulaştığı kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı gibi grip semptomları görüldüğü kaydedilirken sağlık görevlilerinin örnek toplamak üzere bölgeye gönderildiği açıklandı.
Yerel bir epidemolog, hastalıktan en fazla etkilenenlerin kadın ve çocukların olduğunu söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), geçtiğimiz hafta hastalıkla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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