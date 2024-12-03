Dünyanın Önde Gelen Ajansları Son Dakika Geçti: Güney Kore'de Sıkıyönetim İlan Edildi!
Dünyanın Önde Gelen Ajansları Son Dakika Geçti: Güney Kore'de Sıkıyönetim İlan Edildi!
Reuters ve AFP, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu.
Güney Kore lideri Yoon, uzun süredir problemler yaşadığı muhalefet partilerini Kuzey Kore ile işbirliği yapmakla suçladı.
Ülkede medya devlet kontrolüne girdi, tanklar başkent Seul sokaklarına çıktı. Halk ise sıkıyönetime karşı sokaklara çıkmaya başladı. Detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻
Kaynak: Reuters, AFP
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Başkan Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim yoluyla özgür ve demokratik bir ülkeyi yeniden inşa edeceğini söyledi.
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Yoon sıkıyönetim ilan ederken ayrıca muhalefeti devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla suçladı. Yoon, 2022'de göreve geldiğinden beri muhalefetin kontrolündeki parlamentoya siyasi bir mücadele veriyordu.
İktidardaki Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong-hoon da Başkan Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim kararına karşı çıktı.
Muhalefet, daha önce pek çok kez Başkan Yoon Suk Yeol ve eşi hakkında yolsuzluk soruşturması yapılması için konuyu Meclis'e getirmişti.
Acil toplanma çağrısı sonrası Güney Kore'de milletvekillerin parlamentoya girmesinin de yasaklandığı belirtiliyor.
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Güney Kore muhalefet partisi başkanı Jae-Myung Lee'nun duvardan atlayıp Meclis'e girdiği anlar 👇🏻
Ülkede, ordu hazır duruma geçerken, medya kuruluşlarının da devlet kontrolüne girdiği aktarıldı.
Güney Kore’nin başkenti Seul’e tankların girdiği ve ordunun konuşlandığına ilişkin görüntüler de geliyor.
Sıkıyönetime karşı çıkan halk ise sokaklarda toplanmaya başladı.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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Ulan bu bir yerden tanidik geliyor
Ben Kim'e benzettimmm 😂😂
Yoon tayyipi erdaon
Dünya genelinde siyaset yasaklanmalı