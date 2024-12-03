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Dünyanın Önde Gelen Ajansları Son Dakika Geçti: Güney Kore'de Sıkıyönetim İlan Edildi!

Dünyanın Önde Gelen Ajansları Son Dakika Geçti: Güney Kore'de Sıkıyönetim İlan Edildi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
03.12.2024 - 17:00 Son Güncelleme: 03.12.2024 - 18:17

Reuters ve AFP, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu. 

Güney Kore lideri Yoon, uzun süredir problemler yaşadığı muhalefet partilerini Kuzey Kore ile işbirliği yapmakla suçladı. 

Ülkede medya devlet kontrolüne girdi, tanklar başkent Seul sokaklarına çıktı. Halk ise sıkıyönetime karşı sokaklara çıkmaya başladı. Detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻

Kaynak: Reuters, AFP

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Başkan Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim yoluyla özgür ve demokratik bir ülkeyi yeniden inşa edeceğini söyledi.

Başkan Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim yoluyla özgür ve demokratik bir ülkeyi yeniden inşa edeceğini söyledi.

Yoon, canlı televizyon konuşmasında, 'Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden liberal Güney Kore'yi korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için... Olağanüstü hal ilan ediyorum' dedi.

Yoon sıkıyönetim ilan ederken ayrıca muhalefeti devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla suçladı. Yoon, 2022'de göreve geldiğinden beri muhalefetin kontrolündeki parlamentoya siyasi bir mücadele veriyordu.

Yoon sıkıyönetim ilan ederken ayrıca muhalefeti devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla suçladı. Yoon, 2022'de göreve geldiğinden beri muhalefetin kontrolündeki parlamentoya siyasi bir mücadele veriyordu.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong-hoon da Başkan Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim kararına karşı çıktı.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong-hoon da Başkan Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim kararına karşı çıktı.

Muhalefet, daha önce pek çok kez Başkan Yoon Suk Yeol ve eşi hakkında yolsuzluk soruşturması yapılması için konuyu Meclis'e getirmişti.

Muhalefet, daha önce pek çok kez Başkan Yoon Suk Yeol ve eşi hakkında yolsuzluk soruşturması yapılması için konuyu Meclis'e getirmişti.
twitter.com

Acil toplanma çağrısı sonrası Güney Kore'de milletvekillerin parlamentoya girmesinin de yasaklandığı belirtiliyor.

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Güney Kore muhalefet partisi başkanı Jae-Myung Lee'nun duvardan atlayıp Meclis'e girdiği anlar 👇🏻

Ülkede, ordu hazır duruma geçerken, medya kuruluşlarının da devlet kontrolüne girdiği aktarıldı.

Ülkede, ordu hazır duruma geçerken, medya kuruluşlarının da devlet kontrolüne girdiği aktarıldı.

Güney Kore’nin başkenti Seul’e tankların girdiği ve ordunun konuşlandığına ilişkin görüntüler de geliyor.

Güney Kore’nin başkenti Seul’e tankların girdiği ve ordunun konuşlandığına ilişkin görüntüler de geliyor.

Sıkıyönetime karşı çıkan halk ise sokaklarda toplanmaya başladı.

Sıkıyönetime karşı çıkan halk ise sokaklarda toplanmaya başladı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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Adam Adama

Ulan bu bir yerden tanidik geliyor

HappyLama

Ben Kim'e benzettimmm 😂😂

azattiq

Yoon tayyipi erdaon

hollynature

Dünya genelinde siyaset yasaklanmalı