Devlet Bahçeli'nin Taktığı Fetih Sureli Yüzük ve Rozet Gündem Oldu: "Halep Türk'tür"
Devlet Bahçeli'nin Taktığı Fetih Sureli Yüzük ve Rozet Gündem Oldu: "Halep Türk'tür"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de partisinin grup toplantısında taktığı Fetih Suresi’nin yazılı olduğu yüzük ve rozet dikkat çekti. Hadi gelin detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.
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"Halep Türk ve Müslümandır" diyen Bahçeli'nin güne özel seçtiği rozet ve yüzüğü de dikkat çekiciydi.
Bahçeli'nin Fetih Suresi'nin “Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik” ayetinin yazılı yazılı olduğu yüzük ve rozeti bir mesaj olarak yorumlandı. Bahçeli konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı: 👇🏻
Bahçeli'nin Fetih Suresi bulunan yüzük ve rozetine gelen tepkilerden bazıları 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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büzüklerin efendisi
Sen bırak Halebi malebi sen Türk ol yeter
Şov devam ediyor.