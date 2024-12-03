Devlet Bahçeli'nin Taktığı Fetih Sureli Yüzük ve Rozet Gündem Oldu: "Halep Türk'tür"

'Tel Rıfat temizlendi, sırada Münbiç var.

Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman’dır.

Bizim niyazımız Suriye’nin huzur, istikrar ve barış ortamına bir an evvel vasıl olmasıdır.

Fakat parçalara ayrılmış Suriye fotoğrafında Halebi yüz üstü bırakmak, yaban ve yabancı ellere teslim etmek hayal mahsulü bir ihtimaldir.'