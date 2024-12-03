CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Açıkladı: "Ailemle Tehdit Ettiler"
CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Açıkladı: "Ailemle Tehdit Ettiler"
Son yerel seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, belediye ihalelerinde yolsuzluğun önüne geçtiği için tehdit edildiğini açıkladı. Zeyrek, önce rüşvet teklif edildiğini sonrasında ise ailesiyle tehdit edildiğini söyledi. Başkan Ferdi Zeyrek, konu ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ve kesinlikle tehditlere boyun eğmeyeceğini de sözlerine ekledi.
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Uzun yıllar MHP’nin yönettiği Manisa Büyükşehir Belediyesi, son yerel seçimlerde el değiştirmiş ve yeni başkan CHP’li Ferdi Zeyrek olmuştu.
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Bugün basının karşısına geçerek bilgilendirme toplantısı yapan Başkan Zeyrek, geçen hafta belediyenin ihaleleri yüzünden ailesiyle tehdit edildiğini açıkladı.
Konuyu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de bildirdiğini söyleyen Zeyrek, hiçbir şekilde yolsuzluğa izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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