Gazeteci Cem Küçük'ten Suriye'deki Gelişmelere İlişkin Çarpıcı Yorum: "Suriye, 3'e Bölünür"
Gazeteci Cem Küçük'ten Suriye'deki Gelişmelere İlişkin Çarpıcı Yorum: "Suriye, 3'e Bölünür"
Suriye'de yaşanan gelişmeleri canlı yayında yorumlayan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Suriye'nin önümüzdeki süreçte 3'e bölünebileceğini öne sürdü. Cem Küçük, '“Esad Rusya demektir. ABD 60 milyar dolar verdiği PKK’yı bırakır mı? Suriye 3’e bölünür.” ifadelerini kullandı. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım 👇🏻
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Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü HTŞ’nin liderlik ettiği Suriyeli muhalifler, rejime karşı harekat başlattı. Rejim askerlerinin kaçması ve ciddi bir direniş görmemeleri üzerine Halep’i ele geçirdiler.
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Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) ise bu süreçte YPG'ye karşı 'Özgürlük Şafağı' adıyla operasyon başlattı. Stratejik öneme sahip Minnığ Havalimanı'nı ele geçiren SMO güçleri daha sonra Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamında hakimiyet sağladı.
Suriye'de yaşanan gelişmeleri canlı yayında yorumlayan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Suriye'nin önümüzdeki süreçte 3'e bölünebileceğini öne sürdü.
Cem Küçük, “Esad Rusya demektir. ABD 60 milyar dolar verdiği PKK’yı bırakır mı? Suriye 3’e bölünür.” ifadelerini kullandı. Cem Küçük'ün açıklamaları 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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