Sinaloa Karteli'nden 'Breaking Bad' Taktiği: Uyuşturucu Yapacak Kimya Öğrencilerine İş Teklifi Yapıyorlar!
Sinaloa Karteli'nden 'Breaking Bad' Taktiği: Uyuşturucu Yapacak Kimya Öğrencilerine İş Teklifi Yapıyorlar!
Breaking Bad evreni gerçek oldu. New York Times, Meksika'daki Sinaloa Karteli'nden bazı kişilerin üniversite kampüslerine giderek kimya öğrencilerini işe almaya çalıştığını yazdı. Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻
Kaynak: NYT
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New York Times, Sinaloa Karteli'nden 7 fentanil üreticisi, üç kimya öğrencisi, iki üst düzey çete elemanı ve işe almaktan sorumlu bir kişiyle görüşme gerçekleştirdi.
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"Aşçı" diye adlandırılan fentanil üreticileri, daha güçlü fentanil için üst düzey kimya bilgisine sahip çalışanlara ihtiyaç duyduklarını anlattı.
İşe almaktan sorumlu kişi, hem sokağı hem de kimyayı iyi bilen, zeki ve çalışkan elemanları tercih ettiklerini söyledi. Adayların çevresini soruşturduklarını ve doğru kişiyi bulduklarında onun öğrenim masraflarını karşılayabildiklerini anlatan kartel üyesi şunları söyledi: 👇🏻
İsmini vermek istemeyen Meksikalı bir kimya profesörüyse bazı öğrencilerin sınıfta kendisine "Hocam bize ne zaman uyuşturucu gibi şeyler üretmeyi öğreteceksiniz?" diye sorduğunu anlattı.
Söz konusu haber, sosyal medya kullanıcıları arasında gelmiş geçmiş en iyi dizi olarak gösterilen Breaking Bad'in senaryosuna benzetildi. İşte öne çıkan yorumlardan bazıları 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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