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Adana'da Borsa'da Batan Polis, Özel Harekat Cephaneliğini Parça Parça Satmış!

Adana'da Borsa'da Batan Polis, Özel Harekat Cephaneliğini Parça Parça Satmış!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
02.12.2024 - 12:32

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Adana Emniyeti Özel Harekat Şubesi’nin depo sorumlusu olan polis borsada batınca 239 el bombasını ve 262 bin fişeği parça parça sattı. Olayla ilgili şu ana kadar 11 kişi gözaltına alınırken, halen 100 el bombası ve 255 bin fişek kayıp.

Kaynak: Halk TV

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Gazeteci İsmail Saymaz, bugün Halk TV'de yayınlanan köşesinde Adana'dan oldukça sıra dışı bir olayı aktardı.

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün Halk TV'de yayınlanan köşesinde Adana'dan oldukça sıra dışı bir olayı aktardı.

İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’ndeki 239 el bombası, 59 bin adet 7.62x51 fişek ve 203 bin adet 9x19 fişek ortadan kayboldu.

İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’ndeki 239 el bombası, 59 bin adet 7.62x51 fişek ve 203 bin adet 9x19 fişek ortadan kayboldu.

Depodan sorumlu özel harekat polisi O.K., iddiaya göre borsada büyük miktarda para kaybetti. Borcunu kapatmak için depodaki mühimmat ve silahları KHK ile ihraç edilen eski polis Y.Y.’ye sattı.

Depodan sorumlu özel harekat polisi O.K., iddiaya göre borsada büyük miktarda para kaybetti. Borcunu kapatmak için depodaki mühimmat ve silahları KHK ile ihraç edilen eski polis Y.Y.’ye sattı.

Y.Y., mühimmat ve silahları Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli Z.T.M. adlı kadın başkomisere devretti. Başkomiser Z.T.M. ise Mezitli Devriye Ekipler Amirliği’nde görev yapan eşi A.M. ve Avukat M.Y. ile birlikte bir cephanelik dolusu mühimmat ve silahı av bayisine sattı.

Y.Y., mühimmat ve silahları Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli Z.T.M. adlı kadın başkomisere devretti. Başkomiser Z.T.M. ise Mezitli Devriye Ekipler Amirliği’nde görev yapan eşi A.M. ve Avukat M.Y. ile birlikte bir cephanelik dolusu mühimmat ve silahı av bayisine sattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün 11 kişiyi zimmet, silah ve mühimmat ticareti suçundan gözaltına aldı.

Saymaz'ın aktardığına göre, Özel Harekat’a ait 100 el bombası ve 255 bin fişek halen kayıp. Çalınan el bombaları ve fişeklerin kime satıldığı ve şu an nerede olduğu belirsiz.

Saymaz'ın aktardığına göre, Özel Harekat’a ait 100 el bombası ve 255 bin fişek halen kayıp. Çalınan el bombaları ve fişeklerin kime satıldığı ve şu an nerede olduğu belirsiz.

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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