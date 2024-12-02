Adana'da Borsa'da Batan Polis, Özel Harekat Cephaneliğini Parça Parça Satmış!

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Adana Emniyeti Özel Harekat Şubesi’nin depo sorumlusu olan polis borsada batınca 239 el bombasını ve 262 bin fişeği parça parça sattı. Olayla ilgili şu ana kadar 11 kişi gözaltına alınırken, halen 100 el bombası ve 255 bin fişek kayıp.

Kaynak: Halk TV