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Google Haritalar'da "Radar" Gitti Yerine "Polis" Geldi: Sürücüler Nokta Nokta Paylaşabiliyor!

Google Haritalar'da "Radar" Gitti Yerine "Polis" Geldi: Sürücüler Nokta Nokta Paylaşabiliyor!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
02.12.2024 - 10:42

Google Haritalar uygulamasında yapılan son güncellemeyle 'Radar' gitti yerine 'Polis' seçeneği geldi. Kullanıcılar artık sadece radar bölgelerini değil tüm polis noktalarını paylaşabiliyor. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım 👇🏻

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ABD'li teknoloji devi Google, geçtiğimiz aylarda Haritalar uygulamasına eklediği radar görebilme özelliğini bitirdi. Yerine gelen özellik ise daha dikkat çekici.

ABD'li teknoloji devi Google, geçtiğimiz aylarda Haritalar uygulamasına eklediği radar görebilme özelliğini bitirdi. Yerine gelen özellik ise daha dikkat çekici.

Google son güncellemeyle birlikte "Radar" özelliğinin yerini "Polis" seçeneği aldı. Yani artık sadece hız radarları değil kullanıcılar tüm polis birimlerinin olduğu bölgeleri paylaşabiliyor.

Google son güncellemeyle birlikte "Radar" özelliğinin yerini "Polis" seçeneği aldı. Yani artık sadece hız radarları değil kullanıcılar tüm polis birimlerinin olduğu bölgeleri paylaşabiliyor.

"Polis" bildirimi mobil uygulamayla birlikte Android Auto ve Apple CarPlay dahil tüm platformlarda kullanıma açıldı.

"Polis" bildirimi mobil uygulamayla birlikte Android Auto ve Apple CarPlay dahil tüm platformlarda kullanıma açıldı.

Google Haritalar, kullanıcıların yolda olan inşaat, kaza, şerit kapatma gibi durumları diğer sürücülerle paylaşabilmelerine de imkan veriyor. 

Google, navigasyon uygulaması olan Waze'i satın aldıktan sonra onun popüler özelliği olan "Hız Radarı" uyarısını Google Haritalar'a taşımıştı.

Google, navigasyon uygulaması olan Waze'i satın aldıktan sonra onun popüler özelliği olan "Hız Radarı" uyarısını Google Haritalar'a taşımıştı.

Kullanıcılar bunun yasak olup olup olmadığını merak ederken, resmi makamlardan söz konusu 'Polis' veya 'Radar' gibi seçeneklerin kullanımına ilişkin bu zamana kadar bir açıklama yapılmadı. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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