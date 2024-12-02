Google Haritalar'da "Radar" Gitti Yerine "Polis" Geldi: Sürücüler Nokta Nokta Paylaşabiliyor!

Kullanıcılar bunun yasak olup olup olmadığını merak ederken, resmi makamlardan söz konusu 'Polis' veya 'Radar' gibi seçeneklerin kullanımına ilişkin bu zamana kadar bir açıklama yapılmadı.

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