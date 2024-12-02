Google Haritalar'da "Radar" Gitti Yerine "Polis" Geldi: Sürücüler Nokta Nokta Paylaşabiliyor!
Google Haritalar'da "Radar" Gitti Yerine "Polis" Geldi: Sürücüler Nokta Nokta Paylaşabiliyor!
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ABD'li teknoloji devi Google, geçtiğimiz aylarda Haritalar uygulamasına eklediği radar görebilme özelliğini bitirdi. Yerine gelen özellik ise daha dikkat çekici.
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Google son güncellemeyle birlikte "Radar" özelliğinin yerini "Polis" seçeneği aldı. Yani artık sadece hız radarları değil kullanıcılar tüm polis birimlerinin olduğu bölgeleri paylaşabiliyor.
"Polis" bildirimi mobil uygulamayla birlikte Android Auto ve Apple CarPlay dahil tüm platformlarda kullanıma açıldı.
Google, navigasyon uygulaması olan Waze'i satın aldıktan sonra onun popüler özelliği olan "Hız Radarı" uyarısını Google Haritalar'a taşımıştı.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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