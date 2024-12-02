Oxford, 2024 Yılının Kelimesini Seçti: "Beyin Çürümesi"
Oxford, 2024 Yılının Kelimesini Seçti: "Beyin Çürümesi"
Oxford İngilizce Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini “Brain rot” yani 'Beyin Çürümesi' olarak seçti. Sosyal medyanın gereksiz kullanımını yansıtan bu kelime senenin trendini ve ruh halini de yansıtıyor. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım 👇🏻
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Dünya genelinde sosyal medya kullanımına ilişkin endişeler artarken, Oxford Sözlüğü de bu endişelere duyarsız kalamadı ve 2024’ün kelimesini “brain rot (beyin çürümesi)” olarak seçti.
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Oxford’un her yıl seçtiği kelimeler, o senenin trendini ve ruh halini yansıtıyor. 'Brain rot' ya da 'beyin çürümesi' aşırı ekran süresinin neden olduğu zihinsel bulanıklık, halsizlik, dikkat süresinin kısalması ve bilişsel gerileme durumları için kullanılıyor.
6 kelimelik aday listesine 37 bin kişi oy kullandı. Peki listede başka hangi kelimeler vardı? Gelin onlara da bakalım 👇🏻
Oxford sözlüğünde geçtiğimiz senenin kelimesi ise “rizz” olmuştu. X (Twitter), Instagram, TikTok ve diğer birçok yerde karşımıza çıkan bu kelime, genellikle genç kullanıcılar tarafından bir kişinin “çekici veya karizmatik” olduğunu göstermek için kullanılıyor.
Cambridge Sözlüğü ise 2024 yılının kelimesi olarak “manifest”i tercih etmişti. Manifest, bu yıl Cambridge Sözlüğü’nün internet sitesinde yaklaşık 130 bin kez arandı ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında oldukça ilgi gördü.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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