Manifestin Böylesi: Cambridge 2024 Yılının Kelimesini 'Manifest' Olarak Belirledi
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Manifestin Böylesi: Cambridge 2024 Yılının Kelimesini 'Manifest' Olarak Belirledi
Cambridge Sözlüğü, her yıl merakla beklenen Yılın Kelimesini duyurdu. Manifest sözcüğü, 2024 yılının kelimesi seçildi. Aslına bakarsanız, biz bu kelimeyi yıllardır kullanıyorduk! İsteklerimizin gerçekleşmesi için farklı manifest yöntemleri kullanıyor, hatta farklı sayı kombinasyonlarından bile yararlanıyorduk.
Peki Cambridge manifest kelimesini nasıl tanımlıyor?
Gelin bakalım.
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Collins Sözlüğü'nün seçtiği yılın kelimesinin ardından sıra, Cambridge Sözlüğü'ne geldi.
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Collins Sözlüğü'nün birincisi 'brat' kelimesi olmuştu. Brat kelimesi, aslında bir albümün adıydı.
Cambridge ise 2024 yılının kelimesini 'manifest' olarak seçti.
Peki manifest, sadece iki kelimeyle açıklanabilecek bir kelime mi? Bizce değil!
Cambridge Sözlüğü'nün Genel Yayın Yönetmeni Wendalyn Nichols, bir kelimeyi yılın kelimesi seçmek için üç farklı noktaya dikkat ettiklerinin altını çiziyor.
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Manifest yapmak, pandemi zamanlarına kadar uzansa da geçtiğimiz yılda popüler isimlerin manifest yaptıklarını söylemesiyle daha farklı bir anlam kazandı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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