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Manifestin Böylesi: Cambridge 2024 Yılının Kelimesini 'Manifest' Olarak Belirledi

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Manifestin Böylesi: Cambridge 2024 Yılının Kelimesini 'Manifest' Olarak Belirledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 11:21

Cambridge Sözlüğü, her yıl merakla beklenen Yılın Kelimesini duyurdu. Manifest sözcüğü, 2024 yılının kelimesi seçildi. Aslına bakarsanız, biz bu kelimeyi yıllardır kullanıyorduk! İsteklerimizin gerçekleşmesi için farklı manifest yöntemleri kullanıyor, hatta farklı sayı kombinasyonlarından bile yararlanıyorduk. 

Peki Cambridge manifest kelimesini nasıl tanımlıyor? 

Gelin bakalım.

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Collins Sözlüğü'nün seçtiği yılın kelimesinin ardından sıra, Cambridge Sözlüğü'ne geldi.

Collins Sözlüğü'nün seçtiği yılın kelimesinin ardından sıra, Cambridge Sözlüğü'ne geldi.

Her yıl sonunda merakla beklenen bir zaman var biliyorsunuz ki. Koca bir yıla damgasını vuran olaylar, kelimeler gözden geçiriliyor ve yılın kelimesi seçiliyor. Dünya çapında tanınan sözlükler, farklı kelimelerle geliyor karşımıza.

Collins Sözlüğü'nün birincisi 'brat' kelimesi olmuştu. Brat kelimesi, aslında bir albümün adıydı.

Collins Sözlüğü'nün birincisi 'brat' kelimesi olmuştu. Brat kelimesi, aslında bir albümün adıydı.

Daha sonra ise her yerde görmeye başladık, resmen bir akım haline geldi. Hatta ABD seçimlerinde slogan olarak bile kullanılmaya başlandı!

Peki Brat kelimesi ne demekti? Burada detaylıca anlattık;

Cambridge ise 2024 yılının kelimesini 'manifest' olarak seçti.

Cambridge ise 2024 yılının kelimesini 'manifest' olarak seçti.

Manifest kelimesinin anlamını birebir Türkçe'ye çevirdiğimizde, şöyle bir sonuç alıyoruz; 

göstermek, belli etmek

Örnek cümlemiz ise şu şekilde karşımıza çıkıyor;

Üzüntü kendini farklı şekillerde gösterir.

Peki manifest, sadece iki kelimeyle açıklanabilecek bir kelime mi? Bizce değil!

Peki manifest, sadece iki kelimeyle açıklanabilecek bir kelime mi? Bizce değil!

Her ne kadar manifest kelimesi 'kolayca fark edilen, açık' gibi anlamlara gelse de manifest kelimesinin kullanım alanı biraz daha farklı. 

Manifest kelimesi aslında 'istenen bir şeyi elde etmek için duyulan inanç, bunu hayal etmek' gibi anlamlar taşıyor.

Cambridge Sözlüğü'nün Genel Yayın Yönetmeni Wendalyn Nichols, bir kelimeyi yılın kelimesi seçmek için üç farklı noktaya dikkat ettiklerinin altını çiziyor.

Cambridge Sözlüğü'nün Genel Yayın Yönetmeni Wendalyn Nichols, bir kelimeyi yılın kelimesi seçmek için üç farklı noktaya dikkat ettiklerinin altını çiziyor.

'En çok hangi kelime arandı? Hangi kelime o yıl neler olduğunu gerçekten yansıtıyor? Ve dil açısından bu kelimeyle ilgili ilginç olan nedir?' 

Manifest kelimesi bu soruların tamamını doldurur nitelikte. Öyle ki manifest kelimesinin toplamda 130 bin kez aratılması dikkat çekiyor.

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Manifest yapmak, pandemi zamanlarına kadar uzansa da geçtiğimiz yılda popüler isimlerin manifest yaptıklarını söylemesiyle daha farklı bir anlam kazandı.

Manifest yapmak, pandemi zamanlarına kadar uzansa da geçtiğimiz yılda popüler isimlerin manifest yaptıklarını söylemesiyle daha farklı bir anlam kazandı.

Dua Lipa, Glastonbury Festivali'nde bu sene baş sanatçı olarak sahne aldı. Ünlü isim, bunu daha önce manifestlediğini belirtmişti. 

Billie Eilish de James Bond müziği No Time To Die'ı daha önce eğlencesine yazdıklarını söylemişti.

Aynı şekilde, bu sene Örümcek Adam'a hayat veren oyuncu Tom Holland da 2014 yılında, en büyük hayalinin Örümcek Adam olduğunu söylemişti.

Ne dersiniz, siz manifestin gücüne inanıyor musunuz?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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