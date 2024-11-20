Bilmeyen Kalmasın: Manifest Nedir, Ne Demek? Manifest Nasıl Yapılır?

Yurt dışına çıkmak, yeni bir sevgili, araba, ev, para...Bütün bu dileklerinizin gerçekleşmesi için tek yapmanız gereken şey: inanmak.

Fakat öyle kuru kuru inanarak olmaz. Hayallerinizin gerçek olması için, içten inanmanız ve ileride bir gün o hayalinize kavuşacağınız anlar olduğunu düşünmeniz gerekir.

Manifest, isteklerinize düşünce gücüyle kavuşmak anlamına gelir. Tam da bu noktada, manifeste ister dua etmek ister çekim yasasından faydalanmak diyebilirsiniz. Hepsinin aslında aynı noktaya çıktığını göreceksiniz.