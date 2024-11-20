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Bilmeyen Kalmasın: Manifest Nedir, Ne Demek? Manifest Nasıl Yapılır?

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Bilmeyen Kalmasın: Manifest Nedir, Ne Demek? Manifest Nasıl Yapılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 12:02

Manifest, Cambridge tarafından yılın kelimesi seçildi. Son yıllarda sosyal medyada herkesin isteklerini 'manifestlediğini' görmüşsünüzdür. Ya da en basitinden uzun bir süredir istediğiniz bir şeyin bir anda gerçekleştiğine tanık olmuşsunuzdur. İşte tam da bu olaya manifest deniyor. Manifest ile isteklerinizi kendinize çekebileceğiniz söyleniyor.

Peki manifest tam olarak nedir, nasıl yapılır? Manifest yenilir mi, içilir mi?

Gelin, beraber öğrenelim.

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Manifest Nedir?

Manifest Nedir?

Manifest kelimesini Türkçe'ye çevirecek olsak en uygun karşılığının 'tezahür' olduğunu görürdük. Manifest, gerçekleşmesini istediğiniz bir olayı, düşünce gücüyle gerçeğe dönüştürmek anlamına geliyor. Elbette düşüncelerinizle, bir anda gerçekleşmesini istediğiniz bir şeyi hayata geçirmiyorsunuz. Manifest, zaman alan bir süreç.

Manifest, aslında çekim yasasını esas alıyor. Kişinin derinden inandığı bir şeyin, eninde sonunda gerçekleşeceği anlamına geliyor.

Manifest Ne Demek?

Manifest Ne Demek?

Yurt dışına çıkmak, yeni bir sevgili, araba, ev, para...Bütün bu dileklerinizin gerçekleşmesi için tek yapmanız gereken şey: inanmak. 

Fakat öyle kuru kuru inanarak olmaz. Hayallerinizin gerçek olması için, içten inanmanız ve ileride bir gün o hayalinize kavuşacağınız anlar olduğunu düşünmeniz gerekir. 

Manifest, isteklerinize düşünce gücüyle kavuşmak anlamına gelir. Tam da bu noktada, manifeste ister dua etmek ister çekim yasasından faydalanmak diyebilirsiniz. Hepsinin aslında aynı noktaya çıktığını göreceksiniz.

Peki Manifest Nasıl Yapılır?

Peki Manifest Nasıl Yapılır?

Manifest yapmak için öyle farklı ritüellere ihtiyacınız yok. Başlangıçta kendinize inanmanız ve manifestin gücünü görmeniz gerekli. Bunun için ihtiyacınız olan da başta kendinizi sevmek.

Peki sonra?

  • Kendinizi sevin, isteklerinizi aslında hak ettiğinizi fark edin. Sahip olduklarınızın çok daha fazlasına ulaşabileceğinize inanın.

  • İyiyi kendinize çekin, kötüden uzak durun. Yaşadığınız kötü şeylere değil, iyi şeylere odaklanın.

  • İstemediklerinizi de hayatınızdan çıkarmayı bilin. Sizi mutsuz eden insanlara, olaylar ayıracak vaktiniz yok. Bunun yerine iyiye odaklanın.

  • Mutlu bir iş, mutlu bir ilişki istiyorsanız bu süreçte mutsuz olduğunuz kısma katlanmayın. Her zaman daha iyisine ulaşabileceğinizi bilin.

Manifest Ritüelleri Nelerdir?

Manifest Ritüelleri Nelerdir?

Manifest, esasında isteklerinize inanmaktır. Bunu gerçekleştirmek için işinizi kolaylaştıracak birkaç farklı önerimiz var. 

Yüksek sesle isteklerinizi belirtin.

İsteklerinizi zihninizde canlandırmanın en kolay yolu, onları sesli bir şekilde söylemek. Böylece evrene güzel mesajlar ileteceksiniz. Ayrıca bu konuşmalarınızda, 'kazancı yüksek iş istiyorum' değil 'yüksek kazançlı bir işim var' demeyi tercih edin.

Gözünüzde canlandırın

İKendinizi istediğiniz evde otururken hayal edin. Detayları ne akdar eklerseniz, onu gerçekte de daha iyi algılamaya başlarsınız. 

Sayıların gücünden yararlanın.

Söz uçar, yazı kalır. İsteklerinizin somut bir şekilde gerçekleşmesi için 3-6-9 tekniğini kullanın . İsteğinizi sabah üç kere, öğlen altı kere ve akşam dokuz kere olmak üzere bir kağıda yazın.

777 Manifesti Nedir, Nasıl Yapılır?

777 Manifesti Nedir, Nasıl Yapılır?

Mucize ritüeli olarak da bilinen '777' sayısı, manifestin en önemli adımlarından biri. 

'Aldım, kabul ettim, 777' cümlesine denk gelmişsinizdir. 7-7-7 (yedi, yedi, yedi) olarak okunan bu sayı, 21 gün boyunca kağıda yazıldığında dilekleriniz gerçekleşmeye başlayacağı söyleniyor. 

777 ritüelini gerçekleştirmek için,'mucizelere inanıyorum ve hayatıma kabul ediyorum, ben mucizeyim' sözlerini tekrarlayın. 21 günün sonunda ise 777 yazılı kağıdınızı yakın, küllerini üfleyin.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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