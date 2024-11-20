Bilmeyen Kalmasın: Manifest Nedir, Ne Demek? Manifest Nasıl Yapılır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Bilmeyen Kalmasın: Manifest Nedir, Ne Demek? Manifest Nasıl Yapılır?
Manifest, Cambridge tarafından yılın kelimesi seçildi. Son yıllarda sosyal medyada herkesin isteklerini 'manifestlediğini' görmüşsünüzdür. Ya da en basitinden uzun bir süredir istediğiniz bir şeyin bir anda gerçekleştiğine tanık olmuşsunuzdur. İşte tam da bu olaya manifest deniyor. Manifest ile isteklerinizi kendinize çekebileceğiniz söyleniyor.
Peki manifest tam olarak nedir, nasıl yapılır? Manifest yenilir mi, içilir mi?
Gelin, beraber öğrenelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manifest Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manifest Ne Demek?
Peki Manifest Nasıl Yapılır?
Manifest Ritüelleri Nelerdir?
777 Manifesti Nedir, Nasıl Yapılır?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın