Çok Fazla Kalitesiz İçerik İzliyorsanız "Beyin Çürümesi"ne Yakalanmış Olabilirsiniz... Uzmanlar Öyle Diyor!
Çok Fazla Kalitesiz İçerik İzliyorsanız "Beyin Çürümesi"ne Yakalanmış Olabilirsiniz... Uzmanlar Öyle Diyor!
'Beyin çürümesi-Brainrot' kavramını daha önce hiç duydunuz mu? Sosyal medya kullanımı önlenemez bir hale geldikçe bu kavramı daha sık duyacağız. Dijital çağın yeni hastalığı olan 'beyin çürümesi' sosyal medya platformlarında saatlerce vakit geçirmek ve özellikle 'kalitesiz' bir içeriğe uzun süre maruz kalmayı ifade ediyor. Gazete Oksijen, New York Times'tan derlediği haberinde bu alandaki araştırmalara ve uzman görüşlerine yer verdi.
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Dijital çağın getirdiği en büyük sorunlardan birisi sosyal medya bağımlılığı. Eskiden anne babalar çocuklarının elinden telefonu alamamaktan dert yanarken şimdi görüyoruz ki 7'den 77'ye herkesin elinde.
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Sosyal medya bizi dipsiz bir kuyu gibi içine çekerken bu dijital bağımlılık yeni terimlerin hayatımıza girmesine neden oldu. Onlardan birisi de son günlerde konuşulmaya başlanan "brainrot" Türkçesiyle "beyin çürümesi".
Pekin beyin çürümesi (brainrot) nedir?
Sosyal medyada saatlerce vakit geçirmek, sürekli olarak düşük kaliteli içerik tüketmek, gerçek hayattan kopup sanal bir dünyada yaşamak beyin çürümesini ifade eden cümlelerden bazıları.
Bu terim özellikle ABD ve Avrupa'da yayılmaya başladı. ABD'nin önde gelen internet medyası BuzzFed, geçen aylarda kullanıcılarına "Bu Beyin Çürümesi Testini Geçerseniz Beyniniz %1000 Yanmış Demektir" başlıklı bir test yöneltti. Pek çok uzman 'beyin çürümesi'yle ilgili çalışmalar yapmaya başladı.
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TikTok'ta pek çok kullanıcı çektiği videolarla beyin çürümesi durumunu ti'ye alıyor. Kullanıcılar bir kişinin beyninin çürüyüp çürümediğini anlamak için kurduğu cümlelere dikkat edilmesi gerektiğini; internet jargonu dışında kelime kullanmıyorsa muhtemelen beyin çürümesi yaşadığını ileri sürüyor.
ABD'de Boston Çocuk Hastanesi'ndeki araştırmacılar "Sorunlu İnteraktif Medya Kullanımı" adını verdikleri bir bozukluğun giderek daha fazla arttığını söylüyor. Dr. Michael Rich, beyin çürümesini "zamanın çoğunu çevrimiçi geçirmek ve farkındalığı gerçek hayat yerine çevrimiçi alana kaydırmak" olarak tanımlıyor.
Gazete Oksijen'de yer alan çeviriye göre beyin çürümesi yaşayan pek çok kişinin bu durumdan 'onur' duyduğunu aktaran Dr. Rich, bazı gençlerin birbiriyle ekran süresi için yarıştıklarını kaydediyor.
"İnsanlar altta yatan başka rahatsızlıklarıyla videolar izleyerek başa çıkıyor olabilir."
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