Çok Fazla Kalitesiz İçerik İzliyorsanız "Beyin Çürümesi"ne Yakalanmış Olabilirsiniz... Uzmanlar Öyle Diyor!

'Beyin çürümesi-Brainrot' kavramını daha önce hiç duydunuz mu? Sosyal medya kullanımı önlenemez bir hale geldikçe bu kavramı daha sık duyacağız. Dijital çağın yeni hastalığı olan 'beyin çürümesi' sosyal medya platformlarında saatlerce vakit geçirmek ve özellikle 'kalitesiz' bir içeriğe uzun süre maruz kalmayı ifade ediyor. Gazete Oksijen, New York Times'tan derlediği haberinde bu alandaki araştırmalara ve uzman görüşlerine yer verdi.

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