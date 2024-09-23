Bilim Kurgu Filmi Değil Gerçek! Dünyanın İlk Yapay Zeka Hastanesinde 14 "Yapay Zeka Doktor" Göreve Başladı

Çin dünyanın ilk yapay zeka hastanesini hizmete açtı. Hastanede yapay zeka tarafından üretilen 14 doktor da işe başladı. Bu doktorlar, birkaç gün içinde 10 bin hastayı tedavi edebiliyor. 'İnsan' doktorların bunu yapmasının en az 2 yıl süreceği tahmin ediliyor.

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