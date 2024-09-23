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Bilim Kurgu Filmi Değil Gerçek! Dünyanın İlk Yapay Zeka Hastanesinde 14 "Yapay Zeka Doktor" Göreve Başladı

Bilim Kurgu Filmi Değil Gerçek! Dünyanın İlk Yapay Zeka Hastanesinde 14 "Yapay Zeka Doktor" Göreve Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.09.2024 - 18:04

Çin dünyanın ilk yapay zeka hastanesini hizmete açtı. Hastanede yapay zeka tarafından üretilen 14 doktor da işe başladı. Bu doktorlar, birkaç gün içinde 10 bin hastayı tedavi edebiliyor. 'İnsan' doktorların bunu yapmasının en az 2 yıl süreceği tahmin ediliyor. 

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Robotların dünyayı ele geçireceği fikri geçmişten bu zamana pek çok bilim kurgu filmlerine konu oldu. Robotlar dünyayı ele geçirecek mi hep birlikte göreceğiz ama sağlık alanını önemli ölçüde ele geçirdiklerini söylesek yalan olmaz...

Robotların dünyayı ele geçireceği fikri geçmişten bu zamana pek çok bilim kurgu filmlerine konu oldu. Robotlar dünyayı ele geçirecek mi hep birlikte göreceğiz ama sağlık alanını önemli ölçüde ele geçirdiklerini söylesek yalan olmaz...

Çin'de açılan dünyanın ilk yapay zeka hastanesi bu düşünceyi adeta destekler nitelikte. Tsinghua Üniversitesi araştırmacıları tarafından oluşturulan bu hastanede yapay zeka tarafından üretilen 14 doktor işe başladı. 4 sanal hemşire de bu doktorlara yardımcı olacak.

Çin'de açılan dünyanın ilk yapay zeka hastanesi bu düşünceyi adeta destekler nitelikte. Tsinghua Üniversitesi araştırmacıları tarafından oluşturulan bu hastanede yapay zeka tarafından üretilen 14 doktor işe başladı. 4 sanal hemşire de bu doktorlara yardımcı olacak.

The Street Journal'da yer alan habere göre 'insan' doktorlar en az 2 yıllık bir süreçte 10 bin hastayı tedavi edebilirken 'yapay zeka doktorlar' bunu sadece birkaç gün içinde yapıyor.

The Street Journal'da yer alan habere göre 'insan' doktorlar en az 2 yıllık bir süreçte 10 bin hastayı tedavi edebilirken 'yapay zeka doktorlar' bunu sadece birkaç gün içinde yapıyor.

Dünya nüfusunun giderek yaşlanması ve sağlık hizmetlerine yönelik talebin artmasıyla bu alanda yeni yatırımlara ihtiyaç doğdu. Yapay zeka hastanesinin kurulmasındaki amaç ise sağlık hizmetleri sağlayıcıları üzerindeki baskıyı hafifletmek ve sağlık alanında bir devrim yaratmak olarak açıklandı.

Dünya nüfusunun giderek yaşlanması ve sağlık hizmetlerine yönelik talebin artmasıyla bu alanda yeni yatırımlara ihtiyaç doğdu. Yapay zeka hastanesinin kurulmasındaki amaç ise sağlık hizmetleri sağlayıcıları üzerindeki baskıyı hafifletmek ve sağlık alanında bir devrim yaratmak olarak açıklandı.

Hastanenin araştırma ekibinden Liu Yang, "Yapay zeka hastane kenti, bir bölgedeki bulaşıcı hastalıkların yayılması, gelişimi ve kontrolü gibi çeşitli tıbbi senaryoları simüle edebilir ve tahmin edebilir" dedi.

Hastanenin araştırma ekibinden Liu Yang, "Yapay zeka hastane kenti, bir bölgedeki bulaşıcı hastalıkların yayılması, gelişimi ve kontrolü gibi çeşitli tıbbi senaryoları simüle edebilir ve tahmin edebilir" dedi.

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