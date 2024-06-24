Gelecekteki Kendinizle Konuşmanızı Sağlayan Yapay Zeka Aracı Geliştirildi: Kaygılarınızı Azaltmayı Hedefliyor!
Gelecekteki Kendinizle Konuşmanızı Sağlayan Yapay Zeka Aracı Geliştirildi: Kaygılarınızı Azaltmayı Hedefliyor!
MIT araştırmacıları, insanların gelecekteki versiyonlarıyla konuşmasını sağlayan yeni bir yapay zeka destekli sohbet robotu geliştirdi. Yeni model, kullanıcıların gelecek ile ilgili kaygılarını azaltmayı hedefliyor.👇
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, üretken yapay zeka teknolojisi ile birlikte oldukça sıra dışı bir teknolojiye imza attı.
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Araştırmacılar, insanların gelecekteki hali ile sohbet edip konuşmasına olanak sağlayan yeni bir yapay zeka destekli sohbet robotu geliştirdi.
OpenAI imzalı GPT 3.5 modelinden yararlanarak oluşturulan “Future You" isimli yeni yapay zeka aracı, oldukça samimi ve doğal cümleler kurabildiği gibi sohbet ettiği her kullanıcı için farklı ve özel anılar oluşturabiliyor.
Yeni bot, ilk olarak kullanıcılardan kendileri, aileleri, arkadaşları, geçmiş deneyimleri ve gelecekteki hedefleri hakkında bir dizi soruyu yanıtlamalarını istiyor.
Bu sayede kişinin gelecekteki olası versiyonunu tasarlayan Future You ayrıca, kullanıcıların 60 yaşındaki görünümlerini tasvir etmek için dijital olarak yaşlandırılmış fotoğraflar oluşturuyor.
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MIT tarafından geliştirilen yeni botun ana amacı ise yaşları 18 ila 30 arasındaki gençlerin gelecek ile ilgili kaygılarını en aza indirmek ve motivasyonlarını arttırmak.
Yapılan deneylerde yeni yapay zeka aracını test etme şansı yakalayan 344 kullanıcı, gelecekteki versiyonlarıyla konuştuklarında kaygılarının ve olumsuz düşüncelerinin azaldığını ifade ediyor.
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