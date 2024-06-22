Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar, Apple'ın Yeni Yapay Zeka Özelliklerine Erişemeyecek!
Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar, Apple'ın Yeni Yapay Zeka Özelliklerine Erişemeyecek!
Kaynak: https://www.theverge.com/2024/6/21/24...
Apple, Apple Intelligence ismi altında toplanan yeni yapay zeka özelliklerinin bu yıl Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılarına gelmeyeceğini duyurdu.
İşte nedeni👇
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Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde tanıttığı yeni üretken yapay zeka özellikleri hakkında önemli bir açıklamada bulundu.
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ABD merkezli teknoloji devi, Apple Intelligence adı altında toplanan yeni yapay zeka özelliklerinin bu yıl Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılamayacağını duyurudu.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Apple Intelligence, iPhone yansıtma ve SharePlay ekran paylaşma özellikleri geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği tarafından çıkarılan Dijital Pazar Yasası nedeniyle 27 milyona yakın Apple kullanıcısına ulaştırılamayacak.
Söz konusu yasaya göre Apple'ın bazı yeni yapay zeka özellikleri, firmanın uygulamaları arasında ortaklıkların oluşmasına sebep olduğu için kullanıcı gizliliğini tehdit ediyor.
Son zamanlarda Dijital Pazar Yasası'ndaki düzenlemelere uymaması gerekçesiyle Avrupa'da pek çok sınırlamaya maruz kalan Apple'ın, mevcut kuralların dışına çıkmamak için tüm yapay zeka özelliklerini AB'deki kullanıcılar adına en az bir yıl ertelediği belirtiliyor.
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Uzmanlara göre dev marka, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıları için yeni yapay zeka özelliklerini 2025 yılına kadar Dijital Pazar Yasası'na uygun hale getirecek.
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