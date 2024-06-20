Farklı Ülkelerde Yaşayıp Türkiye'den YouTube Premium Aboneliği Alanların Aboneliklerini İptal Ediliyor!
Farklı Ülkelerde Yaşayıp Türkiye'den YouTube Premium Aboneliği Alanların Aboneliklerini İptal Ediliyor!
Google'ın, VPN kullanarak farklı ülkelerden YouTube Premium aboneliği satın alan kullanıcıların aboneliklerini otomatik olarak iptal ettiğine dair görüntüler sosyal medyada dolaşıyor. YouTube'u reklamsız bir şekilde, fakat daha ucuza kullanmak isteyenler YouTube Premium'u satın alırken artık ülke değişimi yapamayacak.
İşte, detaylar...
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YouTube Premium, Türkiye'de yaklaşık 1,78 dolara satılırken aynı hizmet ABD'de 13,99 dolara sunuluyor!
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Söz konusu fiyat farkını ortadan kaldırmak isteyen bazı kullanıcılar, VPN ile konumlarını değiştirerek farklı ülkelerden YouTube Premium'a abone olmayı deniyorlar.
Bu durum, Reddit'te paylaşılan ekran görüntülerine dayanarak belirlendi.
Google'ın bu durumu tespit etmek ve iptal etmek için kayıtlı ödeme yöntemini kullandığı belirtiliyor.
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