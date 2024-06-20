Farklı Ülkelerde Yaşayıp Türkiye'den YouTube Premium Aboneliği Alanların Aboneliklerini İptal Ediliyor!

Yani, ABD'de yaşarken Ukrayna veya Türkiye gibi YouTube Premium'un daha uygun fiyatlı olduğu yerlerden abone olmaya çalıştığınızda, Google sizden ilgili ülkede kayıtlı bir kredi kartı kullanmanızı talep ediyor. Bu durum, VPN ile farklı bir ülkeden abonelik almayı engelliyor.