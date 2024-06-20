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Farklı Ülkelerde Yaşayıp Türkiye'den YouTube Premium Aboneliği Alanların Aboneliklerini İptal Ediliyor!

Farklı Ülkelerde Yaşayıp Türkiye'den YouTube Premium Aboneliği Alanların Aboneliklerini İptal Ediliyor!

Youtube YouTube Premium
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 21:26

Google'ın, VPN kullanarak farklı ülkelerden YouTube Premium aboneliği satın alan kullanıcıların aboneliklerini otomatik olarak iptal ettiğine dair görüntüler sosyal medyada dolaşıyor. YouTube'u reklamsız bir şekilde, fakat daha ucuza kullanmak isteyenler YouTube Premium'u satın alırken artık ülke değişimi yapamayacak.

İşte, detaylar...

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YouTube Premium, Türkiye'de yaklaşık 1,78 dolara satılırken aynı hizmet ABD'de 13,99 dolara sunuluyor!

YouTube Premium, Türkiye'de yaklaşık 1,78 dolara satılırken aynı hizmet ABD'de 13,99 dolara sunuluyor!

Türkiye'de kullanıcılar, 57,99 TL (yaklaşık 1,78 dolar) karşılığında YouTube reklamlarından tamamen kurtulabilir ve ek olarak YouTube Music erişimine sahip olabilirler. Ancak, ABD'de yaşayan bir kişi, aynı hizmet için her ay 13,99 dolar (yaklaşık 455 TL) ödeme yapmak zorunda. Almanya'da, YouTube Premium aboneliği 12,99 euro (yaklaşık 422 TL) tutuyor.

Söz konusu fiyat farkını ortadan kaldırmak isteyen bazı kullanıcılar, VPN ile konumlarını değiştirerek farklı ülkelerden YouTube Premium'a abone olmayı deniyorlar.

Söz konusu fiyat farkını ortadan kaldırmak isteyen bazı kullanıcılar, VPN ile konumlarını değiştirerek farklı ülkelerden YouTube Premium'a abone olmayı deniyorlar.

Ancak, Google'ın yeni politikası nedeniyle, VPN ile farklı bir ülkeden Premium aboneliği satın alan kullanıcıların abonelikleri otomatik olarak iptal ediliyor.

Bu durum, Reddit'te paylaşılan ekran görüntülerine dayanarak belirlendi.

Bu durum, Reddit'te paylaşılan ekran görüntülerine dayanarak belirlendi.

Kullanıcılara gönderilen e-postalar ise Google'un VPN ile farklı ülkelerden YouTube Premium aboneliği satın alan kullanıcıların aboneliklerini otomatik olarak engellemeye başladığı gösteriyor.

Google'ın bu durumu tespit etmek ve iptal etmek için kayıtlı ödeme yöntemini kullandığı belirtiliyor.

Google'ın bu durumu tespit etmek ve iptal etmek için kayıtlı ödeme yöntemini kullandığı belirtiliyor.

Yani, ABD'de yaşarken Ukrayna veya Türkiye gibi YouTube Premium'un daha uygun fiyatlı olduğu yerlerden abone olmaya çalıştığınızda, Google sizden ilgili ülkede kayıtlı bir kredi kartı kullanmanızı talep ediyor. Bu durum, VPN ile farklı bir ülkeden abonelik almayı engelliyor.

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