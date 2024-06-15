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'Hızlı Trende Hangi Koltuk Cam Kenarı?' Diyenler Buraya! Vagon Vagon Tüm Koltukların Harf Listesini Verdi!

'Hızlı Trende Hangi Koltuk Cam Kenarı?' Diyenler Buraya! Vagon Vagon Tüm Koltukların Harf Listesini Verdi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 14:45 Son Güncelleme: 15.06.2024 - 14:59

Hızlı tren yolculuğunda hangimiz, cam kenarına denk gelmek için dua ederek satın aldığımız koltukta hüzünlenmedik ki... Yaşadığımız hayal kırıklıklarına son verecek dev hizmet, Twitter'da (X) '@justaysenurx' kullanıcı adıyla yer alan hesaptan geldi. 

İşte, detaylar...

Hatırlarsanız, geçtimiz günlerde sosyal medya platformu X üzerinden 'cam kenarı' diye aldığı koltuğu paylaşan @tevafuk, hepimizi hüzünlendirmişti.

Hatırlarsanız, geçtimiz günlerde sosyal medya platformu X üzerinden 'cam kenarı' diye aldığı koltuğu paylaşan @tevafuk, hepimizi hüzünlendirmişti.
twitter.com

Yaşanan dram tüm sosyal medyayı kaplayınca '@justaysenurx' kullanıcı adlı hesaptan beklenen amme hizmeti geldi.

Yaşanan dram tüm sosyal medyayı kaplayınca '@justaysenurx' kullanıcı adlı hesaptan beklenen amme hizmeti geldi.

Hızlı trende artık hiç kimse 'cam kenarına' denk gelememe hüznünü yaşamayacak.

Hızlı trende artık hiç kimse 'cam kenarına' denk gelememe hüznünü yaşamayacak.
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Müjdemizi isteriz: Yolculuğunuzun konforu için ters çevrilen koltuklar da unutulmadı!

Müjdemizi isteriz: Yolculuğunuzun konforu için ters çevrilen koltuklar da unutulmadı!
twitter.com

Bu arada, koltuk numaralarının yeni model hızlı trenler için geçerli olduğunu da belirtmeliyiz.

Tabii hal böyle olunca sosyal medya kullanıcılarının beklentisi de arttı 👇

Tabii hal böyle olunca sosyal medya kullanıcılarının beklentisi de arttı 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

YKS'den yeni çıkanlar da aramızdaydı! 👇

YKS'den yeni çıkanlar da aramızdaydı! 👇
twitter.com

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