'Hızlı Trende Hangi Koltuk Cam Kenarı?' Diyenler Buraya! Vagon Vagon Tüm Koltukların Harf Listesini Verdi!
'Hızlı Trende Hangi Koltuk Cam Kenarı?' Diyenler Buraya! Vagon Vagon Tüm Koltukların Harf Listesini Verdi!
Hızlı tren yolculuğunda hangimiz, cam kenarına denk gelmek için dua ederek satın aldığımız koltukta hüzünlenmedik ki... Yaşadığımız hayal kırıklıklarına son verecek dev hizmet, Twitter'da (X) '@justaysenurx' kullanıcı adıyla yer alan hesaptan geldi.
İşte, detaylar...
Hatırlarsanız, geçtimiz günlerde sosyal medya platformu X üzerinden 'cam kenarı' diye aldığı koltuğu paylaşan @tevafuk, hepimizi hüzünlendirmişti.
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