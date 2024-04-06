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Bayram Tatilinde Ankara'da Nereye Gidilir? İşte Bayramda Ankara'da Gezilecek Yerler!

Bayram Tatilinde Ankara'da Nereye Gidilir? İşte Bayramda Ankara'da Gezilecek Yerler!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
06.04.2024 - 10:31

Ankara, başkent olmasının yanı sıra çevresindeki doğal güzellikler ve açık hava etkinlikleri için de birçok fırsat sunuyor. Haliyle, Ramazan Bayramında Ankara'da doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz yerler ve yapabileceğiniz keyifli etkinlikler de var. Peki, Bayramda Ankara'da ne yapılır, nereye gidilir? 

İşte, Ankara'da gezilecek yerler...

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Ankara ve çevresi, doğa içinde sakin ve huzurlu bir bayram tatili geçirmek isteyenler için birçok seçenek sunuyor.

Ankara ve çevresi, doğa içinde sakin ve huzurlu bir bayram tatili geçirmek isteyenler için birçok seçenek sunuyor.

Şehrin kalabalığından ve temposundan uzaklaşarak doğanın tadını çıkarırken, aynı zamanda çeşitli açık hava etkinliklerine de katılabilirsiniz. Ankara'da bayram tatilinde görmediğiniz yerleri gezebilir, şehrin güzelliklerini keşfedebilirsiniz. 👇

1. Eymir Gölü

1. Eymir Gölü

İlk durağımız olan Eymir Gölü, ODTÜ'nün kuzeyinde yer alıyor ve Ankara'nın merkezine oldukça yakın bir konumda bulunur. Yürüyüş, bisiklet sürme veya piknik yapma imkanı sunan Eymir Gölü, huzur dolu bir doğa kaçamağı için ideal. Başkent'in Gölbaşı ilçesinde yer alan Eymir Gölü'nü, Mogan Gölü beslemektedir. Burada sizi kucaklayacak yeşillikler içinde stres atabilirsiniz.

2. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)

2. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)

Geniş yeşil alanları ve tarımsal faaliyetleri ile ünlü olan Atatürk Orman Çiftliği, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alıyor. aileler için mükemmel bir gün geçirme mekanıdır. Burada organik ürünlerin tadına bakabilir, çocuklarınızla birlikte doğal yaşamı keşfedebilirsiniz. Ayrıca Gazi Orman Çiftliği Parkı, Gazi Piknik Alanı, Atatürk Orman Çiftliği Müze ve Sergi Salonu ile Atatürk Evi de burada yer alıyor.

3. Güdül Kızılcaköy Alabalık Vadisi

3. Güdül Kızılcaköy Alabalık Vadisi

Sırada Ankara'ya biraz uzakta olsa da, doğa içinde yürüyüş yapmak ve taze alabalık yemek için harika bir yer var: Güdül Kızılcaköy Alabalık Vadisi! 

Vadide, akarsu kenarında piknik yapabilir veya yöresel lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz. 2020 yılında 'Sakin Şehir' ünvanını alan Güdül'de doğanın tadını çıkarmaya ve temiz havaya hazır olun.

4. Beypazarı

4. Beypazarı

Ankara'nın batısında yer alan bu tarihi ilçe, doğal güzellikleri, tarihi evleri ve lezzetli yemekleri ile bir hayli ünlüdür. Beypazarı'nda doğa yürüyüşleri yapabilir, İnözü Vadisi'ni keşfedebilir ve yerel pazarlardan alışveriş yapabilirsiniz. Ankara'nın Seben, Kıbrıscık, Nallıhan, Mihalıççık, Polatlı, Güdül ve Çamlıdere ilçeleri ile çevrili Vadi, Başkent'in kuzeybatısında yer almaktadır.

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5. Çubuk Karagöl

5. Çubuk Karagöl

Ankara'nın bir başka doğal güzelliği olan Karagöl ise şehrin Çubuk ilçesinde bulunur. Göl çevresinde yürüyüş yapabilir, doğa fotoğrafçılığı yapabilir veya sadece manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Gölün sessiz ve huzurlu atmosferi, doğayla baş başa kalma imkanı sunarken, misafirlerine şehir sesleri ve gürültüden uzaklaşma imkanı da sunuyor.

6. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı

6. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı

Ankara'ya ortalama bir saatlik mesafede yer alan bu milli park, zengin flora ve faunası, piknik alanları ve yürüyüş parkurları ile dikkat çekiyor. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda, çeşitli bitki türlerini gözlemleyebilir, kaplıcalardan faydalanabilirsiniz. 

1959 yılında Milli Park ilan edilen bölge, aynı zamanda İç Anadolu step ekosistemine geçiş bölgesindeki nadir ormanlardan bir tanesidir.

7. Nallıhan Kuş Cenneti

7. Nallıhan Kuş Cenneti

Ankara'nın batısında, Nallıhan ilçesi yakınlarında yer alan bu alanın, özellikle kuş gözlemcileri için mükemmel bir destinasyon olduğunu söylemeliyiz. Çeşitli kuş türlerinin doğal ortamında gözlemlenebildiği Nallıhan Kuş Cenneti'nde, doğa yürüyüşleri sırasında kuş sesleri eşliğinde huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.

8. Ankara'nın Çevre Köyleri

8. Ankara'nın Çevre Köyleri

Ankara çevresindeki köyler de ziyaret edilmesi gereken yegane yerler arasındadır. Geleneksel Türk köy yaşamını deneyimlemek ve doğal güzellikler içinde vakit geçirmek için harika seçenekler sunar. Bu köylerde doğa yürüyüşleri yapabilir, yöresel yemeklerin tadına bakabilir ve sakin bir bayram tatili geçirebilirsiniz.

Ankara'nın göbeğinde masalsı bir Anadolu köyü olan Altınköy ile turunuza başlayabilirsiniz.

Anıtkabir

Anıtkabir

Ankara'yı ziyaret eden herkesin ilk aklına gelen ve rotasında mutlaka yer alan yer Anıtkabir'dir. 

Siz de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara, Anıttepe'de bulunan anıt mezarını mutlaka görmelisiniz! Ayrıca Ankara Kalesi'ni de ziyaret ederek tarih turunuzu benzersiz kılmalısınız.

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