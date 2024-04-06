Bayram Tatilinde Ankara'da Nereye Gidilir? İşte Bayramda Ankara'da Gezilecek Yerler!
Bayram Tatilinde Ankara'da Nereye Gidilir? İşte Bayramda Ankara'da Gezilecek Yerler!
Ankara, başkent olmasının yanı sıra çevresindeki doğal güzellikler ve açık hava etkinlikleri için de birçok fırsat sunuyor. Haliyle, Ramazan Bayramında Ankara'da doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz yerler ve yapabileceğiniz keyifli etkinlikler de var. Peki, Bayramda Ankara'da ne yapılır, nereye gidilir?
İşte, Ankara'da gezilecek yerler...
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Ankara ve çevresi, doğa içinde sakin ve huzurlu bir bayram tatili geçirmek isteyenler için birçok seçenek sunuyor.
1. Eymir Gölü
2. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)
3. Güdül Kızılcaköy Alabalık Vadisi
4. Beypazarı
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5. Çubuk Karagöl
6. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı
7. Nallıhan Kuş Cenneti
8. Ankara'nın Çevre Köyleri
Anıtkabir
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