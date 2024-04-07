Bayram Tatilinde İstanbul'da Nereye Gidilir? İşte Bayramda İstanbul'da Gezilecek Yerler!

Yeşilçay ve Göksu nehirlerinin arasında kalan bu büyüleyici belde tarih boyunca Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığın geçiş yeri olmuştur. Doğanın içinde huzurlu bir bayram geçirebileceğiniz semt Şile'ye bağlıdır.

Ağva'da nehir kenarında kano yapabilir, bisiklet kiralayabilir veya sakin bir tekne turuna çıkabilirsiniz. Bu arada, Ağva aynı zamanda romantik bir kaçış noktası olarak da bilinir.