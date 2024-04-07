Bayram Tatilinde İstanbul'da Nereye Gidilir? İşte Bayramda İstanbul'da Gezilecek Yerler!
Bayram Tatilinde İstanbul'da Nereye Gidilir? İşte Bayramda İstanbul'da Gezilecek Yerler!
İstanbul'un tarihi mekanlarının dışında doğal güzellikleriyle de görenleri adeta büyüleyen bir metropol! Bu kalabalık ve bir o kadar da büyüleyici şehiri gezmek ve eşsiz güzelliklerini keşfetmek için en doğru zaman ise bayram tatilleri! Şile, Ağva, Belgrad Ormanı gibi yerler ise Ramazan Bayramında ziyaret edebileceğiniz harika alternatifler sunuyor. Peki, Bayramda İstanbul'da ne yapılır, nereye gidilir?
İşte, İstanbul'da gezilecek yerler...
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Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da doğayla iç içe, sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler için bu yerler mükemmel alternatifler sunuyor!
1. Şile
2. Ağva
3. Belgrad Ormanı
4. Polonezköy
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5. Büyükada
6. Kilyos
7. Garipçe Köyü
8. Heybeliada
9. Büyükçekmece Köprüsü ve Setüstü
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10. Gülhane Parkı
11. Aydos Ormanı
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