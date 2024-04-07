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Bayram Tatilinde İstanbul'da Nereye Gidilir? İşte Bayramda İstanbul'da Gezilecek Yerler!

Bayram Tatilinde İstanbul'da Nereye Gidilir? İşte Bayramda İstanbul'da Gezilecek Yerler!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
07.04.2024 - 10:31

İstanbul'un tarihi mekanlarının dışında doğal güzellikleriyle de görenleri adeta büyüleyen bir metropol! Bu kalabalık ve bir o kadar da büyüleyici şehiri gezmek ve eşsiz güzelliklerini keşfetmek için en doğru zaman ise bayram tatilleri! Şile, Ağva, Belgrad Ormanı gibi yerler ise Ramazan Bayramında ziyaret edebileceğiniz harika alternatifler sunuyor. Peki, Bayramda İstanbul'da ne yapılır, nereye gidilir? 

İşte, İstanbul'da gezilecek yerler...

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Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da doğayla iç içe, sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler için bu yerler mükemmel alternatifler sunuyor!

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da doğayla iç içe, sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler için bu yerler mükemmel alternatifler sunuyor!

Listemizde İstanbul'un hemen her köşesinde izi olan eşsiz tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini keşfetmek için Ramazan Bayramı'nda ziyaret edebileceğiniz mükemmel ilçeler, köyler ve adalar var. Bayramınızı İstanbul'da geçirecekseniz, bu yerleri ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz. 👇

1. Şile

1. Şile

Karadeniz kıyısında yer alan İstanbul'un bu şirin ilçesi, uzun kumsalları ve temiz havası ile turistlerin gözdesi. Ramazan Bayramı'nda Şile'de deniz kenarında yürüyüş yapabilir, tarihi Şile Feneri'ni ziyaret edebilirsiniz. Şile aynı zamanda doğa yürüyüşleri ve piknik için de idealdir. Şile Kalesi'ni görmeden ve sokaklarında dolaşmadan burayı terk etmeyin.

2. Ağva

2. Ağva

Yeşilçay ve Göksu nehirlerinin arasında kalan bu büyüleyici belde tarih boyunca Hititler, Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığın geçiş yeri olmuştur. Doğanın içinde huzurlu bir bayram geçirebileceğiniz semt Şile'ye bağlıdır.

Ağva'da nehir kenarında kano yapabilir, bisiklet kiralayabilir veya sakin bir tekne turuna çıkabilirsiniz. Bu arada, Ağva aynı zamanda romantik bir kaçış noktası olarak da bilinir.

3. Belgrad Ormanı

3. Belgrad Ormanı

İstanbul'un içindeki bu büyük ormanlık alan, doğa ile iç içe olmak isteyenler için mükemmel bir yerdir. Şehrin Avrupa Yakası'nda Çatalca Yarımadası'nın doğu ucundadır. 

Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapabilir, temiz havanın tadını çıkararak piknik yapabilir veya sadece sessizlik içinde kitap okuyabilirsiniz. Ormanın içindeki göletler ve temiz hava, şehrin karmaşasından uzaklaşmak için müthiş bir seçim olacaktır.

4. Polonezköy

4. Polonezköy

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan bu küçük köy, doğal güzellikleri ve lezzetli yemekleriyle ünlüdür. 1842 yılında kurulan Polonezköy'de doğa yürüyüşleri yapabilir, organik ürünler satın alabilir ve yerel restoranlarda leziz yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. Yaz aylarında ziyaret etmek isterseniz, bir de Polonezköy Kiraz Festivali'ne denk gelmeyi planlamalısınız.

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5. Büyükada

5. Büyükada

İstanbul'un en büyük adası olan Büyükada! Trafikten, gürültüden ve karmaşadan uzaklaşmak için motorlu taşıtların olmadığı bu eşsiz adaya uğramalısınız. Ada sokaklarında bisikletle dolaşabilir, Aya Yorgi Kilisesi ve Manastırı'na yürüyüş yapabilirsiniz. Adanın tepe noktalarından İstanbul ve Marmara Denizi'nin manzarasını izlemek, size de unutulmaz bir deneyim sunacaktır.

6. Kilyos

6. Kilyos

İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki bu semt, güzel plajları ve deniz kenarındaki restoranları ile tanınır. Megakent'in Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos, güneşlenmek, yüzmek ve su sporları yapmak için mükemmeldir. Bayram tatilinde denize girmeseniz de güneşin keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir seçenek olacaktır.

7. Garipçe Köyü

7. Garipçe Köyü

Sıradaki adresimiz de Sarıyer'e bağlı bu küçük balıkçı köyü! Boğaz'ın Karadeniz ile buluştuğu noktada yer alan Garipçe Kalesi'ni ziyaret ettikten sonra köydeki balık restoranlarında taze deniz ürünlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Garipçe Köyü, sakin bir bayram günü geçirmek isteyenler için harika bir tercih, diyebiliriz.

8. Heybeliada

8. Heybeliada

İstanbul'un Prens Adaları arasında yer alan ve şehrin ikinci en büyük adası olan Heybeliada! Bisiklet turu yapabilir, doğanın ve tarihin havasını içinize çekebilirsiniz. Burada, Heybeliada Deniz Lisesi, Bet Yaakov Sinagogu, Aya Triada Manastırı ve Heybeliada Sanatoryumu ziyaret emeyi unutmayın.

9. Büyükçekmece Köprüsü ve Setüstü

9. Büyükçekmece Köprüsü ve Setüstü

Mimar Sinan tarafından yapılmış olan bu tarihi köprü ve çevresi, bayram günleri için sakin ve huzurlu bir kaçış noktası olabilir. Doğa ile iç içe bir gün geçirmek isteyenler için ideal olan Büyükçekmece Köprüsü ve Setüstü, Büyükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi ile birleştiği noktada 1566 ila 1567 yıllarında inşa edilmiştir.

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10. Gülhane Parkı

10. Gülhane Parkı

İstanbul'un merkez ilçesi Fatih'in Eminönü semtinde yer alan tarihi parkı da mutlaka ziyaret etmelisiniz. Alay Köşkü, Topkapı Sarayı ve Sarayburnu arasında yer alan Gülhane Parkı, rengarenk çiçekleri ve tarihi ağaçlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

11. Aydos Ormanı

11. Aydos Ormanı

Son durağımız İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Aydos Ormanı! Şehrin Kartal ilçesinin en kuzeyinde yer alan ormanında mesire yerleri, göl ve Aydos Ormanı Gölü'nün tam zıt konumunda yer alan Aydos Tepesi'yle görülmeye değer. Bizans Döneminden kalıntıların yer aldığı tepe 537 metrelik yükseliğe sahip. Biraz yükseğe çıkmaya hazır olun.

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