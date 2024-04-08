Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
İzmir'de Tatil Rotası: Bayram Tatilini Dolu Dolu Geçirmek İsteyenler İçin Bayramda İzmir'de Gezilecek Yerler!

İzmir'de Tatil Rotası: Bayram Tatilini Dolu Dolu Geçirmek İsteyenler İçin Bayramda İzmir'de Gezilecek Yerler!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.04.2024 - 10:31

İzmir ve çevresi, doğal güzellikleri, tarihi alanları ve sakin koyları ile hem doğa aktiviteleri hem de dinlenme imkanları sunan zengin bir bölgedir. Ramazan Bayramında İzmir'de doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz yerler ve yapabileceğiniz etkinlikler ise saymakla bitmez. Peki, Bayramda İzmir'de ne yapılır, nereye gidilir? 

İşte, İzmir'de gezilecek yerler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

İzmir ve çevresi, Ramazan Bayramında doğayla iç içe vakit geçirmek, tarihi keşfetmek ve Ege'nin eşsiz lezzetlerini tatmak için birçok fırsat sunuyor.

İzmir ve çevresi, Ramazan Bayramında doğayla iç içe vakit geçirmek, tarihi keşfetmek ve Ege'nin eşsiz lezzetlerini tatmak için birçok fırsat sunuyor.

Şehrin doğa ile iç içe, mavi ve yeşilin bir araya geldiği ilçelerinde, bayram tatilinizi hem dinlenerek hem de aktif bir şekilde geçirmek mümkün. 👇

1. Urla Bağ Rotası

1. Urla Bağ Rotası

Üzüm bağları arasında doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için harika bir rota. Urla'nın yeşil bağları arasında yürüyüş yapabilir, tadım etkinliklerine katılabilirsiniz. Bu rota, doğa ile iç içe sakin bir gün geçirmek isteyenler için ideal. Bu arada Urla'ya gitmişken 'enginar tatlısının' tadına bakmayı ve Urla Sanat Sokağı'nı turlamayı da ihmal etmeyin.

2. Seferihisar ve Sığacık

2. Seferihisar ve Sığacık

İzmir'in sakin ve huzurlu ilçesi Seferihisar ve onun tarihi mahallesi Sığacık, doğal güzellikleri ve sakin yaşam tarzı ile bilinir. Türkiye'nin ilk Cirraslow (sakin şehri) ünvanına sahip ilçede denize girilebilecek koylar bulabilirsiniz. Sığacık Kalesi'ni ziyaret etmeyi ve organik pazardan alışveriş yapmayı unutmayın.

3. Foça

3. Foça

Eski Foça ve Yeni Foça olarak ikiye ayrılan bu şirin ilçe, temiz denizi, tarihi sokakları ve lezzetli deniz ürünleriyle bir hayli ünlüdür. Foça, deniz kıyısında yürüyüş yapmak, tarihi yerleri keşfetmek ve denizde serinlemek için mükemmel bir seçenektir. Bu gezide Foça Kalesi'nde de bir hatıra fotoğrafı çekilmelisiniz!

4. Karaburun Yarımadası

4. Karaburun Yarımadası

İzmir'in en batısında yer alan Karaburun Yarımadası, doğal güzellikleri ve sakin koylarıyla ünlüdür. Dalış ve snorkeling için harika noktalar sunan Karaburun, doğa ile baş başa kalmak isteyenler ya da kamp kurmak isteyenler için için idealdir diyebiliriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Çeşme ve Alaçatı

5. Çeşme ve Alaçatı

İzmir'in batı kıyısından devam ediyoruz! Sırada Çeşme ve Alaçatı var. Hem tarihi güzellikleri hem de modern yaşam tarzıyla dikkat çeken Çeşme ve Alaçatı'ya uğramadan turunuzu tamamlamayın. 

Çeşme'de denize girebilir, Alaçatı'nın dar sokaklarında yürüyüş yapabilir ve bölgenin ünlü rüzgar sörfü noktalarında rüzgarın keyfini çıkarabilirsiniz. Keyifli bir akşam yemeği için de doğru yerdesiniz.

6. Kemalpaşa Bağları

6. Kemalpaşa Bağları

İzmir'in iç kesimlerinde yer alan Kemalpaşa, bağ kültürü ve doğal güzellikleri ile bilinir. Bornova'nın batısında kalan bu ilçede doğa yürüyüşleri yapabilir ve yerel üreticiden organik ürünler satın alabilirsiniz.

7. Tire ve Ödemiş

7. Tire ve Ödemiş

Ege'nin İncisi İzmir'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler bir diğer alternatif ise Tire ve Ödemiş! Geleneksel pazarları, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ilçelerde, İzmir'in sakin köy hayatını deneyimleyebilirsiniz. Tire köfte yemeden ve yöresel lezzetlerin tadına bakmadan İzmir'den ayrılmayın!

8. Kızılçullu Mağaraları

8. Kızılçullu Mağaraları

İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Kızılçullu Mağaraları, doğa yürüyüşü ve mağara keşfi için mükemmeldir, diyebiliriz. Bölge, tarih öncesi dönemlere ait izler taşımasıyla da önem taşımaktadır.

9. Efes Antik Kenti

9. Efes Antik Kenti

İzmir'in Selçuk ilçesinin üç kilometre kadar güneybatısında yer alan Efes, antik bir 'Luvi' şehridir. M.Ö. 10. yüzyılda kurulan ve 15. yüzyılda terk edilen kent, 1994 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmiştir. Bir sonraki yıl ilse Dünya Miras olarak tescil edilmiştir. 

Buraya kadar gelmişken 'Yedi Uyuyanlar'ı da ziyaret etmenizi tavsiye edebiliriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Şirince

10. Şirince

Son olarak size bir de İzmir'in yine Selçuk ilçesinde ziyaret edebileceğiniz Şirince'yi tavsiye ediyoruz. Bu eşsiz tarihi köyde bağcılık ve zeytinciliğin yanı sıra şeftali, incir, elma ve ceviz yetiştirilir. 

2012 yılının Aralık ayında kıyametin kopacağını söyleyen Maya takvimine göre etkilenmeyecek tek yer olarak işaret edilen Şirince Köyü'nde keyifli bir tadım turu yapmayı ihmal etmeyin. Yöresel lezzetlerle birlikte süt reçeli ve gözlemeleri tatmayı da unutmayın.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın