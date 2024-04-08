İzmir'de Tatil Rotası: Bayram Tatilini Dolu Dolu Geçirmek İsteyenler İçin Bayramda İzmir'de Gezilecek Yerler!

İzmir'in batı kıyısından devam ediyoruz! Sırada Çeşme ve Alaçatı var. Hem tarihi güzellikleri hem de modern yaşam tarzıyla dikkat çeken Çeşme ve Alaçatı'ya uğramadan turunuzu tamamlamayın.

Çeşme'de denize girebilir, Alaçatı'nın dar sokaklarında yürüyüş yapabilir ve bölgenin ünlü rüzgar sörfü noktalarında rüzgarın keyfini çıkarabilirsiniz. Keyifli bir akşam yemeği için de doğru yerdesiniz.