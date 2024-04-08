İzmir'de Tatil Rotası: Bayram Tatilini Dolu Dolu Geçirmek İsteyenler İçin Bayramda İzmir'de Gezilecek Yerler!
İzmir'de Tatil Rotası: Bayram Tatilini Dolu Dolu Geçirmek İsteyenler İçin Bayramda İzmir'de Gezilecek Yerler!
İzmir ve çevresi, doğal güzellikleri, tarihi alanları ve sakin koyları ile hem doğa aktiviteleri hem de dinlenme imkanları sunan zengin bir bölgedir. Ramazan Bayramında İzmir'de doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz yerler ve yapabileceğiniz etkinlikler ise saymakla bitmez. Peki, Bayramda İzmir'de ne yapılır, nereye gidilir?
İşte, İzmir'de gezilecek yerler...
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İzmir ve çevresi, Ramazan Bayramında doğayla iç içe vakit geçirmek, tarihi keşfetmek ve Ege'nin eşsiz lezzetlerini tatmak için birçok fırsat sunuyor.
1. Urla Bağ Rotası
2. Seferihisar ve Sığacık
3. Foça
4. Karaburun Yarımadası
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5. Çeşme ve Alaçatı
6. Kemalpaşa Bağları
7. Tire ve Ödemiş
8. Kızılçullu Mağaraları
9. Efes Antik Kenti
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10. Şirince
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