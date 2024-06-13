Bayram Tatilinde Konser, Tiyatro ve Etkinliklerle İzmir'de Doyasıya Eğlence!
Bayram Tatilinde Konser, Tiyatro ve Etkinliklerle İzmir'de Doyasıya Eğlence!
Kurban Bayramı tatili için planlar yapıldı mı? İzmir'de konserler, tiyatrolar ve etkinliklerle dolu dolu 9 gün geçirmek isteyenler için bayram programını inceledik. Zamanınızı eğlenerek geçirmek isterseniz, bir an önce bu listeden kendi programınızı yapmalısınız.
Hazırsanız, başlıyoruz...
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