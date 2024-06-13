Bayram Tatilinde Konser, Tiyatro ve Etkinliklerle İzmir'de Doyasıya Eğlence!

Kurban Bayramı tatili için planlar yapıldı mı? İzmir'de konserler, tiyatrolar ve etkinliklerle dolu dolu 9 gün geçirmek isteyenler için bayram programını inceledik. Zamanınızı eğlenerek geçirmek isterseniz, bir an önce bu listeden kendi programınızı yapmalısınız.

Hazırsanız, başlıyoruz...