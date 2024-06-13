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Bayram Tatilinde Konser, Tiyatro ve Etkinliklerle İzmir'de Doyasıya Eğlence!

Bayram Tatilinde Konser, Tiyatro ve Etkinliklerle İzmir'de Doyasıya Eğlence!

İzmir Konser Tiyatro
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 13:54

Kurban Bayramı tatili için planlar yapıldı mı? İzmir'de konserler, tiyatrolar ve etkinliklerle dolu dolu 9 gün geçirmek isteyenler için bayram programını inceledik. Zamanınızı eğlenerek geçirmek isterseniz, bir an önce bu listeden kendi programınızı yapmalısınız. 

Hazırsanız, başlıyoruz...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bayramda İzmir'de Hangi Tiyatro Oyunlarını İzleyebiliriz?

Bayramda İzmir'de Hangi Tiyatro Oyunlarını İzleyebiliriz?

  • 15 Haziran Cumartesi Arefe günü: Egemen Şimşek - Aykırı Düşünceler Stand Up (Maske Sanat Tiyatrosu) 

  • 20 Haziran Perşembe: Yunus Emre Gündüz - Varınca Ara Stand Up (Bi'nevi Sahne) 

  • 21 Haziran Cuma: Seviyorsan Git Ayrıl Bence (Foça Reha Midilli Kültür Merkezi)

  • 22 Haziran Cumartesi: Proje Diktatör (İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi)

İzmir'de Müzik: Bayramda İzmir'de Hangi Konserler Var?

İzmir'de Müzik: Bayramda İzmir'de Hangi Konserler Var?

  • 15 Haziran Cumartesi - Arefe Günü: Hey! Douglas - Hayal Kahvesi Alaçatı 

  • 16 Haziran Pazar - Bayramın 1. Günü: Melek Mosso - Kültürpark Açkhava Tiyatrosu

  • 17 Haziran Pazartesi - Bayramın 2. Günü: Dolu Kadehi Ters Tut - Kültürpark Açkhava Tiyatrosu

  • 18 Haziran Salı - Bayramın 3. Günü: Sertab Erener - Kültürpark Açkhava Tiyatrosu

  • 19 Haziran Çarşamba - Bayramın 4. Günü: Ajda Forever - Kültürpark Açkhava Tiyatrosu

  • 20 Haziran Perşembe: Yıldız Tilbe - Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu

  • 21 Haziran Cuma: Levent Yüksel 30. Yıl Senfonik - Kültürpark Açkhava Tiyatrosu

  • 22 Haziran Cumartesi: Mahmut Orhan - Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası 

  • 23 Haziran Pazar: Erol Evgin - Kültürpark Açkhava Tiyatrosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında: Sergiler!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında: Sergiler!
  • Sanatçı Mert Rüstem'i Osmanlı Hoşgörüsünde 'KUDÜS' adlı fotograf sergisi: 7 Mayıs - 23 Haziran 2024 tarihleri arasında 'Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi' Giriş Galeriler'de 

Açılış: 7 Mayıs 2024 Saat 18:00   

Ziyaret Saatleri: Hafta içi ve Cumartesi 09.30-17.30, Pazar 12.00-17.00

  • Şenol Tilki 'Uzaklar' Sergisi: 22 Mayıs - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında 'Kültürpark Atlas Pavyon' 1 No'lu Sanat Galerisi'nde

Açılış: 22 Mayıs Çarşamba, Saat: 18.00

Ziyaret Saatleri: Hafta içi 10.00-17.00, Hafta sonu 11.00-18.00

  • Laure Daviron Resim Sergisi 13 Haziran-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında 'Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi' Üst Kat Doğu ve Batı Galeriler'de

Açılış: 13 Haziran 2024 Perşembe, Saat: 18.00

Ziyaret Saatleri: Hafta içi ve Cumartesi 09.30-17.30, Pazar 12.00-17.00

Bayram tatilini: Rock Günleri ile tamamlayabilirsiniz!

Bayram tatilini: Rock Günleri ile tamamlayabilirsiniz!

Rock Günleri: 21-22-23 Haziran 2024 tarihlerinde Urladam Ağaçlı Sahne'de:

  • 21 Haziran 2024 Cuma 20.00 'Hakan Çeliker' Konseri 

  • 21 Haziran 2024 Cuma 21.30 'Umut Kaya' Konseri 

  • 22 Haziran 2024 Cumartesi 20.00 'Sermest' Konseri 

  • 22 Haziran 2024 Cumartesi 21.30 'Başıbozuk' Konseri 

  • 23 Haziran 2024 Pazar 20.00 'Sevgi Başar' Konseri 

  • 23 Haziran 2024 Pazar 21.30 'Yaygara' Konseri

Adres: Camiatik, Mimoza Sk. No:13/A, 35430 Urla

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