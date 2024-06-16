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iPhone Kullanıcıları, iOS 18 ile Birlikte Siri'ye İstediği İsmi Verebilecek!

iPhone Kullanıcıları, iOS 18 ile Birlikte Siri'ye İstediği İsmi Verebilecek!

Apple Akıllı telefon iOS
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 19:59

iPhone kullanıcıları, iOS 18'in yeni Sesli Kısayollar özelliği ile birlikte sesli asistan Siri'ye yeni bir isim atayabilecek.👇

Kaynak: https://www.macrumors.com/2024/06/14/...
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Apple, henüz geçtiğimiz günlerde tanıttığı iOS 18 ile birlikte Sesli Kısayollar adlı yeni bir erişilebilirlik özelliğini daha hayata geçirdi.

Apple, henüz geçtiğimiz günlerde tanıttığı iOS 18 ile birlikte Sesli Kısayollar adlı yeni bir erişilebilirlik özelliğini daha hayata geçirdi.

Yeni işletim sisteminin beta sürümünde yer alan söz konusu özellik ile beraber kullanıcıların sesli asistan Siri'ye yeni bir isim atayabileceği ortaya çıktı.

Yeni işletim sisteminin beta sürümünde yer alan söz konusu özellik ile beraber kullanıcıların sesli asistan Siri'ye yeni bir isim atayabileceği ortaya çıktı.

Buna göre, normal şartlar altında akıllı asistanı aktive etmek için "Hey Siri" sesli komutunu kullanan iPhone sahipleri, Sesli Kısayollar ile birlikte ise Siri'ye hitap etmek için yeni bir komut ya da ifade yaratabilecek.

Buna göre, normal şartlar altında akıllı asistanı aktive etmek için "Hey Siri" sesli komutunu kullanan iPhone sahipleri, Sesli Kısayollar ile birlikte ise Siri'ye hitap etmek için yeni bir komut ya da ifade yaratabilecek.

Siri'ye yeni Sesli Kısayollar özelliği ile yeni bir isim oluşturmak için takip edilmesi gereken adımlar şu şekilde:

Siri'ye yeni Sesli Kısayollar özelliği ile yeni bir isim oluşturmak için takip edilmesi gereken adımlar şu şekilde:

1. Ayarlar uygulamasına gidin.

2. Erişilebilirlik seçeneğine tıklayın.

3. Sayfada aşağı inerek Sesli Kısayollar'a bölümüne geçin. 

4. Burada 'Sesli Kısayolları Ayarla' seçeneğini seçin.

5. Açılan menüde 'Siri'yi seçin.

6. Vermek istediğiniz yeni ismi yazın.

Gerekli işlemleri yaptıktan sonra oluşturduğunuz yeni Siri isminin, yalnızca iPhone cihazınız üzerinde geçerli olduğunu ve sesli asistanın ismi değiştirilse bile hala "Hey Siri" komutuyla da kullanılabiliyor olduğunu belirtelim.

Gerekli işlemleri yaptıktan sonra oluşturduğunuz yeni Siri isminin, yalnızca iPhone cihazınız üzerinde geçerli olduğunu ve sesli asistanın ismi değiştirilse bile hala "Hey Siri" komutuyla da kullanılabiliyor olduğunu belirtelim.
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