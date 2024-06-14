LinkedIn'de Yeni Dönem Başlıyor: Kullanıcılar, Yapay Zeka ile Kendisine En Uygun İşleri Arayabilecek!
LinkedIn'de Yeni Dönem Başlıyor: Kullanıcılar, Yapay Zeka ile Kendisine En Uygun İşleri Arayabilecek!
Kaynak: https://www.theverge.com/2024/6/13/24...
LinkedIn, kullanıcıların kendileri için en uygun işleri bulmalarına ve dikkat çekici özgeçmişler oluşturmalarına yardımcı olmak için yeni yapay zeka destekli özellikler geliştiriyor.👇
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LinkedIn, uzun bir süredir platformu için geliştirdiği yapay zeka destekli yeni özelliklerini yakında hayata geçirecek.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan şirketin baş ürün sorumlusu Tomer Cohen, yeni yapay zeka özelliklerinin kullanıcıların kendilerine en uygun iş ilanlarını bulmalarında ve dikkat çekici özgeçmişler hazırlamalarında yardımcı olacağını söyledi.
Platforma eklenecek yeni bir yapay zeka modeli sayesinde kullanıcıların, "Bana Detroit'te en az 100.000 dolar kazandıran uzaktan pazarlama işi bul" şeklinde sorular sorabileceğini söyleyen Cohen, yapay zekanın sorulara yönelik en uygun iş ilanlarını listeleyeceğini belirtiyor.
Şirketin yeni yapay zeka teknolojileri ayrıca, kullanıcıların özgeçmişlerini inceleyebilecek ve bu özgeçmişleri iyileştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öneriler sunabilecek.
Bunlara ek olarak LinkedIn'ın kullanıcı profillerindeki ön yazıların sıfırdan oluşturulmasına yardımcı olacak yeni bir yapay zeka aracı üzerinde de çalıştığı iddia ediliyor.
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Söz konusu yapay zeka teknolojilerini geçtiğimiz yılın sonlarında test etmeye başlayan LinkedIn, yeni özelliklerini ilerleyen aylarda Premium kullanıcılarının beğenisine sunacak.
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