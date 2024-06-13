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Beklenen Özellik Nihayet Geldi: PlayStation 5 Tam Discord Desteğine Kavuşuyor

Beklenen Özellik Nihayet Geldi: PlayStation 5 Tam Discord Desteğine Kavuşuyor

Croft
Croft - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 17:57

PlayStation 5 'bu zamana kadar nerelerdeydin sen' dedirten dedirten özelliğe nihayet kavuşuyor. Popüler anlık mesajlaşma ve iletişim uygulaması Discord nihayet PlayStation 5'te tam entegre çalışacak.

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Oyuncular tarafından en sık kullanılan anlık haberleşme uygulamalarından olan Discord PlayStation 5'te çalışsa da bunu başarmak bir hayli zahmetliydi.

Oyuncular tarafından en sık kullanılan anlık haberleşme uygulamalarından olan Discord PlayStation 5'te çalışsa da bunu başarmak bir hayli zahmetliydi.

PlayStation 5'inizde oyun oynarken arkadaşlarınızla Discord üzerinden iletişimde kalabilmek için önce mobil cihazınız veya bilgisayarınızdan çağrıyı yanıtlamanız, ardından ise çağrıyı manuel olarak PS5'inize aktarmanız gerekiyordu.

Sony PlayStation 5 kullanıcılarını hayli mutlu edecek duyuruyu resmi PlayStation hesabı üzerinden paylaştı.

Güncelleme farklı bölgeler için sırasıyla yayınlanacak, kısacası özelliği test etmek için biraz beklememiz gerekecek.

Güncelleme farklı bölgeler için sırasıyla yayınlanacak, kısacası özelliği test etmek için biraz beklememiz gerekecek.

Öncelikle Asya bölgesi ve Japonya için yayınlanacak olan güncelleme daha sonrasında sırasıyla diğer bölgeler için de yayınlanacak. Gelecek son güncellemeyi yaptıktan sonra ise konsolunuzda Discord'u kullanabilmek için doğrudan uygulamaya girmeniz yeterli olacak.

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