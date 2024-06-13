Beklenen Özellik Nihayet Geldi: PlayStation 5 Tam Discord Desteğine Kavuşuyor
Beklenen Özellik Nihayet Geldi: PlayStation 5 Tam Discord Desteğine Kavuşuyor
PlayStation 5 'bu zamana kadar nerelerdeydin sen' dedirten dedirten özelliğe nihayet kavuşuyor. Popüler anlık mesajlaşma ve iletişim uygulaması Discord nihayet PlayStation 5'te tam entegre çalışacak.
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Oyuncular tarafından en sık kullanılan anlık haberleşme uygulamalarından olan Discord PlayStation 5'te çalışsa da bunu başarmak bir hayli zahmetliydi.
Sony PlayStation 5 kullanıcılarını hayli mutlu edecek duyuruyu resmi PlayStation hesabı üzerinden paylaştı.
Güncelleme farklı bölgeler için sırasıyla yayınlanacak, kısacası özelliği test etmek için biraz beklememiz gerekecek.
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