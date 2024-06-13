Beklenen Özellik Nihayet Geldi: PlayStation 5 Tam Discord Desteğine Kavuşuyor

Öncelikle Asya bölgesi ve Japonya için yayınlanacak olan güncelleme daha sonrasında sırasıyla diğer bölgeler için de yayınlanacak. Gelecek son güncellemeyi yaptıktan sonra ise konsolunuzda Discord'u kullanabilmek için doğrudan uygulamaya girmeniz yeterli olacak.