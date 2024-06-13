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Gerçek Hayatta Metin2 Zırhı Giymek İsteyen Oyuncuların İsyanı Çığ Gibi Büyüdü!

Gerçek Hayatta Metin2 Zırhı Giymek İsteyen Oyuncuların İsyanı Çığ Gibi Büyüdü!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 17:09

Karizmalarından ekrana güneş gözlüksüz bakamadığımız, üstünden yıllar geçse de hala rüyalarımıza giren efsane Metin2 zırhlarını gerçek hayatta da giyme isteğiyle yanıp tutuşan oyuncular stil önerileriyle 'keşke gerçek hayatta da böyle giyinsek' dedirttiler.

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Bir neslin "Dolunay" düşürmek için ekran başında gözlerini bozduğu, internet kafelerde sabahladığı Metin 2'yi unutmak ne mümkün?

Bir neslin "Dolunay" düşürmek için ekran başında gözlerini bozduğu, internet kafelerde sabahladığı Metin 2'yi unutmak ne mümkün?

Hala oynanıyor olsa da eski forsunu çoktan kaybetmiş olan MMORPG şimdilerde çoğumuzun güzel hatıralarında yaşıyor. O hatıralardan kopup gelen kimi parçalar ise hala iştahımızı kabartıyor!

Karizması karşısında oyunda zırhımızın düğmesi olsa ilikleyip eğileceğimiz Kaplan Plaka Zırhı gerçek hayatta giyme hayaliyle yanıp tutuşan bir oyuncunun isyanı ise Metin2 oynamış herkesten destek aldı.

Karizması karşısında oyunda zırhımızın düğmesi olsa ilikleyip eğileceğimiz Kaplan Plaka Zırhı gerçek hayatta giyme hayaliyle yanıp tutuşan bir oyuncunun isyanı ise Metin2 oynamış herkesten destek aldı.
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İşte öyle bir zırhtı bu... Tek omzundaki o detay, o renklerin ahengi... Anlayamazsınız.

İşte öyle bir zırhtı bu... Tek omzundaki o detay, o renklerin ahengi... Anlayamazsınız.
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Bir de +9 basınca parıl parıl parlayıp tüm köyü kendine baktırırdı.

Bir de +9 basınca parıl parıl parlayıp tüm köyü kendine baktırırdı.
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Yalnızca Demir Plaka değil, oyunun hayalleri süsleyen diğer dillere destan diğer zırhları da birer birer hatırlandı.

Yalnızca Demir Plaka değil, oyunun hayalleri süsleyen diğer dillere destan diğer zırhları da birer birer hatırlandı.
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Ne olurdu gerçek hayatta da şöyle giyinseydik?

Ne olurdu gerçek hayatta da şöyle giyinseydik?
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Verdiği güven bir başka be.

Verdiği güven bir başka be.
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Şamanları birbirine düşüren o Barbie zırhı desek peki? 💅🏻

Şamanları birbirine düşüren o Barbie zırhı desek peki? 💅🏻
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Bir de size soralım!

Bir de size soralım!
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Sizin Metin2'den veya diğer oyunlardan unutamadığınız, gerçek hayatta da giymek istediğiniz bir zırh var mı?

Sizin Metin2'den veya diğer oyunlardan unutamadığınız, gerçek hayatta da giymek istediğiniz bir zırh var mı?
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Buyurun yorumlara!

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