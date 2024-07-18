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Metin2'de Item Dizmek İçin Kadın Taklidi Yapan Gencin Aşka İnancınızı Kaybettirecek Hikayesi

Metin2'de Item Dizmek İçin Kadın Taklidi Yapan Gencin Aşka İnancınızı Kaybettirecek Hikayesi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 10:28

Kim bilir kaç cengaver Metin2'de bir şamanın sırma saçlarına, ceylan gözlerine kendini kaptırıp derbeder oldu... Kadın taklidiyle oyunda altına bi' araba çekmediği kalan oyuncunun ibretlik hikayesi ve geride bıraktığı kalp kırıklığının ağırlığı da yeniden gündem olarak hepimizi o günlere götürdü.

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Metin 2 ile alakalı en enfes hikayelerden birini gelin tekrar hatırlayalım.👇

Metin 2 ile alakalı en enfes hikayelerden birini gelin tekrar hatırlayalım.👇

Şimdi yalan yok, pek çok oyuncu zaman zaman "ulan acaba ben de yapsam mı" diye düşünmüştür bunları.

Şimdi yalan yok, pek çok oyuncu zaman zaman "ulan acaba ben de yapsam mı" diye düşünmüştür bunları.

Fakat anının sahibi kendini duruma biraz fazla kaptırmış tabii.😅

Fakat anının sahibi kendini duruma biraz fazla kaptırmış tabii.😅

Olan ise her şeyden habersiz, saf ve temiz Erkan abimize oluyor.

Olan ise her şeyden habersiz, saf ve temiz Erkan abimize oluyor.

Erzurumlu Erkan abi Koray adlı bu oyuncuya deyim yerindeyse prensesler gibi bakmış.

Erzurumlu Erkan abi Koray adlı bu oyuncuya deyim yerindeyse prensesler gibi bakmış.
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Fakat oyuncu abimizin saf ve temiz duygularıyla oynamayı daha fazla kendine yediremeyince olanlar olmuş.

Fakat oyuncu abimizin saf ve temiz duygularıyla oynamayı daha fazla kendine yediremeyince olanlar olmuş.

Şu sahneyi bi' gözünüzün önünde canlandırın lütfen. Kalbi kırılmayanın yüreği yoktur be...

Şu sahneyi bi' gözünüzün önünde canlandırın lütfen. Kalbi kırılmayanın yüreği yoktur be...

Fakat günlerce tüm server'da prensesler gibi gezen oyuncu yaptıklarından pek de pişman değil!

Fakat günlerce tüm server'da prensesler gibi gezen oyuncu yaptıklarından pek de pişman değil!

👇

👇

Görüldüğü üzere oyunun esas ekmeğini yiyen, daha doğrusu bu durumda yemeye yeltenen kesim de burada.😂

Görüldüğü üzere oyunun esas ekmeğini yiyen, daha doğrusu bu durumda yemeye yeltenen kesim de burada.😂
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Şu flood bile başlı başına ibretlik bir hayat dersi aslında.😅

Şu flood bile başlı başına ibretlik bir hayat dersi aslında.😅

Erkan abi şu an nerelerde ne yapıyordur acaba...

Erkan abi şu an nerelerde ne yapıyordur acaba...

Ve görüyoruz ki hayat hep vefasız zalimlere gülüyor.

Ve görüyoruz ki hayat hep vefasız zalimlere gülüyor.

Dünya kadın erkek demeden tüm hassas kalpli minnoşlar için bir cehennem.

Dünya kadın erkek demeden tüm hassas kalpli minnoşlar için bir cehennem.

Dönemin popüler MMORPG'leri ile büyüyenler bugün kazık yememeyi o günlerde yaşadıkları ile öğrendiler.

Dönemin popüler MMORPG'leri ile büyüyenler bugün kazık yememeyi o günlerde yaşadıkları ile öğrendiler.

Bizlere ise geçmişten gelip o günleri anımsatan bu efsane anı kaldı.

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