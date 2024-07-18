Metin2'de Item Dizmek İçin Kadın Taklidi Yapan Gencin Aşka İnancınızı Kaybettirecek Hikayesi

Kim bilir kaç cengaver Metin2'de bir şamanın sırma saçlarına, ceylan gözlerine kendini kaptırıp derbeder oldu... Kadın taklidiyle oyunda altına bi' araba çekmediği kalan oyuncunun ibretlik hikayesi ve geride bıraktığı kalp kırıklığının ağırlığı da yeniden gündem olarak hepimizi o günlere götürdü.