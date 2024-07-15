Evrenler Birleşiyor: Oyun Karakterlerini Inside Out 2 Duygularıyla Eşleştirdik

Yaşadıklarının ardından bu adamı asla suçlayamayız. Şimdi hem oyun serisi hem de dizi için spoiler olmaması açısından pek fazla konuşamıyoruz ama Ellie için adeta saçını süpürge eden, el kadar kızı kaç kez korkunç sonlardan kurtaran ve bunun için müthiş fedakarlıklar yapmış Joel her adımını elbette kaygı duyarak atıyor ve bunu da her seferinde hissettiriyor.