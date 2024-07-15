Evrenler Birleşiyor: Oyun Karakterlerini Inside Out 2 Duygularıyla Eşleştirdik
Evrenler Birleşiyor: Oyun Karakterlerini Inside Out 2 Duygularıyla Eşleştirdik
İlk filmden 9 yıl sonra vizyona giren ve ortalığı anında kasıp kavuran Inside Out 2'yi pek bir sevdik, akabinde de 'acaba oyun karakterleri Inside Out 2 duygularıyla eşleşse nasıl olurdu?' diye düşünmeden de duramadık!
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Yerinde duramaması olsun, bıcırık halleri olsun Neşe için Tracer'dan başkası düşünülemez!
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Amumu ve Üzüntü arasındaki benzerliği şu görsel bile anlatmaya yetiyor.
Madem benzerlikler üzerinden gitmeye başladık Korku karakterini direkt Luigi oynasa bile olurmuş.
Astarion, kalbimizin burnu havada prensi... Tiksinti ve sen çok yakışıyorsunuz.
Tamam kabul, son sıralar biraz sakinleşti ama Kratos'un içindeki öfke bu adamı ayakta tutan yegane şeyken Öfke karakteri için bir başkası düşünülemezdi.
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Ah be Joel, sen Kaygı olmayasın da kim olsun?
Henüz tanımıyorsanız sizi "Adoring Fan" ile tanıştıralım. Gerçi adı üstünde ama neden Gıpta karakterine cuk oturduğunu da şöyle anlatalım. 👇
"Shy Guy", yani kabaca "utangaç adam" elbette ki Utanç.
Bıkkınlık denince de sen be Niko Bellic.
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