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Hangi Oyunun Puanının Daha Yüksek Olduğunu Bulabilir misin?

Hangi Oyunun Puanının Daha Yüksek Olduğunu Bulabilir misin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 15:31

Herkesin favorileri ve kalbinde yeri ayrı olan oyunlar var elbet ancak bir de gerçekler var! Bu oyunlardan hangisinin Metacritic puanının daha yüksek olduğunu bulabilecek kadar oyun bilgine güveniyor musun gel beraber öğrenelim.

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1. Hazırsan başlayalım!

2. Yaşlı kurt mu taze kan mı?

3. Aynı serinin iki efsane oyununu sorsak?

4. Efsanenin ilk oyunu mu son oyunu mu peki?

5. Serinin ilk oyunu mu yoksa en çok oyunu mu daha yüksek puan almıştır sence?

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6. Çoook farklı türlerde iki oyun ancak ikisi de müthiş bir başarı yakaladı. Peki PC'de hangisi daha yüksek puan aldı?

7. Aynı şirketin iki efsane oyunu:

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